Les six équipes engagées en Belgian League se sont lancées, hier soir, dans la dernière ligne droite de la phase classique de la compétition.



Cette cinquième semaine, sur huit prévues, a mis à contribution les deux équipes en forme de la saison, le KV Mechelen Esports et l'Ion Squad, dans une double confrontation au cours de la soirée.



Voici les résultats complets de cette nouvelle journée de compétition :

L'Ion Squad, après sa défaite dans le Topper de la semaine passée, allait devoir réagir hier soir afin de rester au contact des Malinois en tête du classement. Ce fût chose faite face aux deux moins bonnes équipes de la saison, 4Elements Esports et la Team 7AM.



Celles-ci ferment donc plus que jamais la marche et les playoffs deviennent de plus en plus utopiques pour ces deux formations. Seul un faux pas du KRC Genk Esports dans les journées à venir pourrait encore maintenir une faible lueur d'espoir pour les deux lanternes rouges.

Le KV Mechelen Esports, de son côté, a une nouvelle fois assis sa domination en venant à bout des champions en titre, Sector One, avant de réitérer la performance face au KRC Genk Esports. Une double victoire qui porte le nombre de succès des Malinois à sept en autant de rencontres !



Les Sang et Or, assurés d'être qualifiés pour les playoffs de cette saison, vont désormais tenter l'exploit de terminer invaincus dans ce Split !

À trois journées de la fin, l'Ion Squad et le KV Mechelen Esports peuvent déjà sereinement se concentrer sur la suite de la compétition. Sector One, de son côté, devrait également atteindre les playoffs du championnat et ainsi y défendre son titre.

En revanche, rien n'est joué pour la quatrième place qualificative ! Si le KRC Genk en est actuellement l'heureux détenteur, 4Elements Esports reste en embuscade et pourrait coiffer les Limbourgeois dans les dernières minutes. En revanche, les choses semblent définitivement terminées pour la Team 7AM, même si tout reste possible au niveau mathématique...

Rendez-vous lundi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin de suivre la sixième journée de championnat !