Il n’y a plus que 3 matchs dans ce Summer Split de la Belgian League et seulement deux qui comptent vraiment.



Le match entre KVM Esports et les Brussels Guardians ne sera là que pour le spectacle puisque KVM Esports a déjà sa place en play-offs tandis que les Brussels Guardians sont définitivement hors course.



© Belgian League

Ensuite, la Team 7AM affrontera Aethra Esports. Une victoire leur garantirait directement une place en play-offs. Après son succès contre Sector One, l’équipe semble plus solide que jamais. Avec 3 victoires successives, la Team 7AM est quasiment certaine d’accéder aux play-offs pour sa première saison au sein de la Belgian League.



Néanmoins, si la Team 7AM perd et que le RSCA Esports gagne contre Sector One, les deux équipes devront s’affronter dans un tie-breaker. Le RSCA Esports doit donc à son tour réussir l’exploit de vaincre Sector One et si celle-ci a enfin montré des faiblesses, la performance sera loin d’être facile pour les Mauves.



Les chances sont donc contre le RSCA Esports : ils doivent espérer une défaite de leur concurrent en plus de vaincre les premiers du classement pour atteindre un tie-breaker final.



© Belgian League

Il faudra donc encore attendre la semaine 8 pour connaitre la dernière équipe qualifiée après le récent succès d'Aethra Esports qui a gagné ses deux matchs en semaine 7.Le RSCA Esports va devoir tout donner pour réussir l’exploit d’atteindre les play-offs cette saison.



Qui du RSCA Esports ou de Team 7AM ira en play-offs ?