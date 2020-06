Aujourd'hui, les équipes vont pouvoir se départager dans cette Belgian League. Deux grandes rencontres seront mises à l'honneur, les Brussels Guardians contre le KV Mechelen, actuellement à égalité avec deux victoires chacun, et Aethra Esports contre 7AM, également à égalité avec une victoire.



La première rencontre devrait nous réserver son lot de surprises. Ces deux équipes, qui avaient eu des difficultés lors du Spring Split 2020, sont revenues plus fortes et plus stables avec des styles de jeu beaucoup plus propres. Désormais capables de contrôler le rythme des parties et les agressions, ces équipes vont devoir mettre en œuvre tout ce qu’elles ont appris pour tenter de décrocher une deuxième place pour la mi-saison.

L’autre choc de la soirée se fera entre Aethra Esports et 7AM. Cette fois-ci, pas question de viser la deuxième place, mais plutôt de sortir du bas du classement. Ces deux équipes en difficulté ne semblent pas encore trouver leur marque dans cette Belgian League. Malgré sa victoire convaincante contre les Brussels Guardians en semaine 2, 7AM semble déjà à bout de souffle cette saison et doit absolument se réveiller pour espérer une place en play-offs. En face, Aethra Esports a enfin trouvé sa première victoire (face au RSCA Esports) mais montre encore des lacunes importantes au niveau de la stratégie.

Cette nouvelle semaine sera donc une semaine pleine de suspense, qu'il faudra suivre pour ne rien manquer. Le RSCA Esports fera aussi face à Sector One, toujours invaincu en 2020 dans la compétition. Un match difficile donc qui ne laisse que peu de doute quant à son issue.