Avec son grand retour au plus haut niveau compétitif belge, la TEAM 7AM veut convaincre de son talent et cette semaine est l’occasion parfaite pour le démontrer.

La semaine 3 sera l’occasion pour la TEAM 7AM et Aethra Esports de montrer leurs capacités avec 2 matchs chacun. C’est l’occasion, surtout pour 7AM, de montrer ses ambitions en tant que nouvel arrivant dans la ligue et pourquoi pas de remporter une victoire contre Sector One pour faire trembler le classement. La vraie force de 7AM reste encore à établir et pourrait en surprendre plus d’un.



© Belgian League

Pour Aethra, l’enjeu sera de trouver une première victoire, un scénario plus que possible avec des matchs contre le RSCA Esports et les Brussels Guardians (qui ont tous les deux montré des faiblesses exploitables). Le RSCA avait déjà montré son instabilité, en étant à la fois capable de titiller les meilleurs mais aussi d’échouer contre les moins bons lors du Spring Split.

Les Brussels Guardians, de leur côté, commencent mieux que l’année dernière et s’ils retrouvent leur niveau de fin de Spring Split, ils pourraient bien s’accaparer du podium !



Enfin, KVM Esports, qui fera face à TEAM 7AM, aura l’occasion de montrer la valeur de sa nouvelle équipe composée de 3 nouveaux joueurs. Les débuts de l’équipe ont été bien meilleurs déjà que durant la saison précédente et leur performance en semaine 2 contre Sector One a montré à tous qu’ils étaient là pour se battre contre les meilleurs.

© Belgian League

Cette semaine devrait donc nous offrir plus de visibilité sur les équipes à craindre dans cette Belgian League et par la même occasion éclaircir le classement encore assez serré. Si Sector One domine encore et toujours la ligue, il est dur de savoir pour le moment quelles équipes ont les épaules pour prendre la deuxième et troisième place.