Benoit "MetaL" Guelette est un joueur bien connu de la scène compétitive belge. Ayant débuté sa carrière en 2012, il a roulé sa bosse sur Counter-Strike dans de nombreuses équipes telles que les Brussels Guardians, MadCorps, WySix, Fragbox Gaming ou encore against All authority.



Récemment, c'est sur Valorant que le joueur avait tenté de se reconvertir en compagnie de son ancien équipier de chez aAa, Benjamin "waneG" Taquet. Malgré plusieurs tentatives de qualification à des événements majeurs et un succès en Pulsar Spring Cup, c'est finalement sur son premier amour, Counter-Strike, que MetaL est revenu début juin... mais en tant que coach cette fois !

© Quartz Esport

L'actualité du joueur a donc été chargée lors de ce premier trimestre et l'annonce apparue hier soir sur ses réseaux sociaux va à nouveau faire couler son lot d'encre. En effet, notre compatriote sort une nouvelle fois de se retraite de joueur CS:GO pour rempiler pour une nouvelle saison dans une structure française : Panthers Never Surrend.

Si le choix d'une petite structure pour débuter sa nouvelle carrière de coach semblait louable, celui d'une toute nouvelle équipe pour son retour sur la scène n'aura pas manqué de surprendre certains observateurs ! Mais notre compatriote ne revient apparemment pas pour faire de la figuration et compte bien se relancer à 100% dans ce projet.



© Panthers Never Surrend

"Je reprends donc l'aventure sur CS:GO après le chapitre Valorant ! Je suis hyper motivé par ce retour sur le plus vieux FPS de la scène avec 4 nouveaux joueurs pleins de potentiel. De bonnes choses sont prévues pour la suite et nous avons déjà de gros objectifs en ligne de mire.



Les principaux seront le Legend Stage de la LouvardGame, l'Esea Intermediate avec pour but de se qualifier en Main ainsi qu'une qualification en ECN pour la prochaine saison. Nous allons grind le jeu et tout faire pour devenir une des meilleures équipes françaises.



Nous allons en tout cas essayer de faire le plus de compétitions possibles cette saison !"

Benoit "MetaL" Guelette

Dans cette nouvelle aventure, MetaL sera accompagné par un autre joueur belge : Valentin "LaX" Barra. Trois Français viennent compléter la jeune line-up : Guillaume "Razn" Fabié, Hippolyte "HippoV" Touze et Rémi "Diviiii" Alexandre.



On le voit, la motivation semble être au zénith et les objectifs visés sont plus qu'ambitieux pour une toute nouvelle line-up. MetaL aura donc certainement un double rôle à jouer en encadrant ses équipiers et en leur faisant profiter de ses expériences passées en tant que joueur.

Concernant son rôle de coach chez Quartz Esport, MetaL souhaite le garder aussi longtemps que possible. Mais on voit mal un joueur évoluant dans une structure potentiellement concurrente continuer à prodiguer ses conseils à long terme. D'autant que sa nouvelle aventure devrait lui occuper pas mal de son temps...