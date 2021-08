Nous vous en parlions le 28 juillet dernier , l'édition Summer de la compétition CS:GO Elite Series by betFIRST a débuté.

Récapitulatif de la semaine 3

mCon a connu quelques difficultés dans les deux premières semaines de jeu et espérait donc logiquement marquer quelques points contre KRC Genk. Avec des changements dans leur line up, rien n'était gagné d'avance.

Il y a également eu quelques changements chez KRC Genk, avec l'arrivée de vieilles légendes comme Woutiee et AK-Akkie. Et cela a payé, KRC Genk s'est imposé sur la première map, Overpass, même si après la première mi-temps, la situation était encore sous tension. Le score final : 16-12 en faveur de KRC.

mCon a subit lourdement cette première défaite et a entamé Inferno en se laissant mener 13 à 2, donnant à KRC 96% de chance de remporter la totalité de la map. mCon ne s'est pas laissé malmener et est parvenu à remonter 12 rounds, mais cela n'a pas suffit. KRC l'emporte au final 16 à 14 et c'est donc un total de 2 victoire à 0.

JoinTheForce face à eClub Brugge

Bruges est venu avec une mission : revenir en tête des BetFIRST Elite Series. JoinTheForce a tenté de les déstabilier en choissant Ancient, map jouée pour la première fois depuis le début de la compétition

eClub Brugge a pris un bon départ en première mi-temps, prenant une avance de 9-6. JoinTheForce a alors pris une posture différente au changement de side et a réussi à inverser la tendance, remportant la map 16-10. JoinTheForce était donc sûr de rester en tête après cette semaine des betFIRST Elite Series.

Après cela, il s'agissait surtout de limiter les dégâts pour eClub Brugge, et ils y sont parvenus, en l'emportant 16-11 sur de_nuke.

Classement

Ne manquez pas la suite de la compétition ce soir sur le stream live francophone des Elite Series par Kiiper0ne et Diditeterara : https://www.twitch.tv/esportsprimecsgofr