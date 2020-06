Blizzard vient d'annoncer le Summer Bowl, son premier tournoi esportif sur World of Warcraft Classic ! Dotée de 4.000$ par région, la compétition sera jouée à dix contre dix dans le Goulet des Warsong et débutera le 20 juin prochain.



Le sport électronique débarque sur la version "Classic" de World of Warcraft. Le MMORPG de Blizzard n'est pas le plus actif sur la scène compétitive mondiale et l'éditeur l'a bien compris. Afin de remédier au problème, un tournoi en PVP (joueur contre joueur) va voir le jour à partir du 20 juin en Amérique du Nord et en Europe !



© Blizzard

Au cours des trois week-ends prochains, les équipes inscrites s'affronteront en 10vs10 dans le Goulet des Warsong (champs de bataille) pour tenter de décrocher une part des 4.000$ mis en jeu.

Utilisant le tout nouveau mode de jeu "Jeu de guerre", ces tournois seront ouverts à tous les joueurs possédant un personnage de niveau 60 sur les serveurs officiels de WoW Classic et ayant un compte valide sur Battle.net.

Le tournoi se déroulera en deux phases pour chaque région : les qualifications (ouvertes à tous) et la phase finale réunissant les six meilleures équipes de chaque région. Cette dernière sera jouée dans un arbre à double élimination et en une manche gagnante (BO1). La grande finale de la compétition sera, elle, jouée au meilleur des cinq manches (BO5).



© Blizzard

Vous avez jusqu'au 18 juin à 19h00 pour créer et inscrire votre équipe à cette adresse. Bonne chance !