Presque un an après la sortie du mode de jeu "Champs de bataille", l'Auto Chess d'Hearthstone, Blizzard vient d'annoncer la création d'une compétition entièrement dédiée à celui-ci.

Ouverte à la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), elle se déroulera du 16 au 18 octobre 2020 et réunira huit personnalités de la communauté du jeu de cartes ainsi que les huit meilleurs joueurs du classement européen (le Moyen-Orient et l'Afrique évoluant dans celui-ci).



Si vous vous sentez l'âme d'un compétiteur et que les 10.000$ de cashprize vous font de l'oeil, sachez que vous avez jusqu'au lundi 28 septembre pour tenter d'atteindre les sommets du classement et ainsi décrocher votre invitation au tournoi !

Chaque joueur invité grâce à son classement fera équipe avec un joueur de la communauté, Blizzard privilégiant des duos du même pays ou partageant la même langue. Nous pourrions donc y retrouver un duo franco-belge à la manoeuvre !

Les huit duos seront répartis en deux divisions d'où les deux meilleurs de chacune d'elles se qualifieront pour l'étape du lendemain. Pour ce faire, les équipes disputeront plusieurs parties privées et des points seront distribués à chaque joueur en fonction de son classement. Le dimanche regroupera alors les quatre meilleurs duos dans huit nouvelles parties endiablées.

© Blizzard / D.R.

Les prix seront répartis entre les 4 meilleures équipes de la façon suivante :

1ère place : 5.000$, soit 2.500$ chacun

2ème place : 2.400$, soit 1.200$ chacun

3ème place : 1.600$, soit 800$ chacun

4ème place : 1.000$, soit 500$ chacun

D’autres informations concernant les commentateurs, les joueurs sélectionnés, les équipes et les chaînes à suivre arriveront dans les semaines à venir.