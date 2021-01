C'est la première bonne nouvelle esportive de ce début d'année ! Sector One, après avoir réalisé une très belle saison 2020 et avoir notamment été sacrée championne de Belgique sur League of Legends, vient de s'allier à un partenaire de choix pour le futur : BMW !

Au travers de sa branche BeLux (Belgique et Luxembourg), le constructeur allemand s'investit pour la première fois de son histoire dans la scène esportive belge ! Quelques mois après l'arrivée d'Audi en tant que partenaire de la Belgian League, c'est donc une deuxième firme automobile de poids qui accorde du crédit à notre écosystème esportif national !

"Grâce à ce sponsoring, les joueurs de Sector One pourront non seulement participer avec style aux différents tournois et événements, mais nous allons aussi les soutenir activement afin que l’équipe et les joueurs puissent continuer à montrer ce dont la Belgique est capable en matière d’esport" , explique Ewoud Van der Heyden, directeur marketing de BMW Belux.

Ce n'est évidemment pas un coup d'essai pour BMW puisque le groupe s'est déjà investi par le passé dans plusieurs projets d'envergure tels que le championnat d'Europe de League of Legends (LEC). La marque est également partenaire de structures de renom comme Cloud9, Fnatic, FunPlus Phoenix, T1 ou encore G2 Esports !

© BMW

Plus qu'un simple sponsoring, BMW collabore réellement avec les équipes en partageant, entre autres, les connaissances et l’expertise de ses ingénieurs et concepteurs afin de permettre le développement de matériel et de logiciels parfaitement adaptés aux besoins des joueurs.

Damien Rapoye, propriétaire de Sector One, se réjouit d'un tel partenariat : "En tant que fan indéfectible de BMW, je pense que cette collaboration est une adéquation parfaite pour continuer à engranger des victoires. Ensemble, nous pourrons continuer à développer l’écosystème des esports locaux sur la base de stratégies globales afin d'également réussir à une plus petite échelle. L’objectif est d'ores et déjà de défendre notre titre de la Belgian League of Legends en 2021 et nous nous réjouissons de diffuser, avec notre équipe, un contenu encore plus innovant pour la communauté des esports."