L’annonce a fait l’effet d’une bombe au sein de la communauté Rocket League.

Ce jeudi 6 Mai, le joueur PRO, membre de l'équipe, une des meilleures équipes Rocket League au monde, a donc annoncé sur Twitter que, bien qu’il ne quitte pas la formation NRG, décide de ne pas participer aux qualifications du tournoi Olympique

Après avoir été privé des championnats du monde, annulés suite à la pandémie, il explique via Twitter sa déception et les raisons qui le poussent à boycotter ce tournoi majeur.

Quelques extraits traduits qui expliquent sa motivation à abandonner :



La simple pensée de jouer à quelque chose qui n'implique pas de LAN me mine, surtout après avoir joué un an de RLCS X et m'être qualifié pour les championnats du monde juste pour qu'ils soient annulés.

Je m'ennuie de prendre des photos avec des fans du monde entier et de signer un tas de trucs pour eux. Depuis la crise du COVID, j'ai eu le pire régime, le pire horaire de sommeil, et je passais parfois des mois sans voir le soleil. Je le fais encore aujourd'hui. Ne pas sortir pendant des mois vous perturbe.

Je prendrai probablement une courte pause de Rocket League, et non, je ne quitte pas NRG.



Les joueurs PRO passent parfois de nombreuses heures d'affilées derrière leurs écrans pour garder le niveau, et jstn. conclut son texte en indiquant avoir besoin de temps libre et qu'il profitera de cette absence pour se ressourcer.

Intel World Open

L’Intel World Open est une compétition alliant deux jeux au sein d’un même évènement, à savoir Rocket League et Street Fighter V.

On notera au passage que Rocket League est actuellement le jeu compétitif le plus pratiqué en Belgique en 2021 selon la plateforme Newzoo

Ce tournoi aurait du en principe avoir lieu durant les jeux olympiques de Tokyo 2020 en format présentiel mais avait été annulé des conséquences de la pandémie actuelle.

Récemment, annonce a été faite qu’il aurait bien lieu dans un format exclusivement en ligne avec un démarrage prévu pour Juin 2021.

Les cash price proposés atteignent d’ailleurs des montants impressionnants puisque pas moins de 250.000 dollars sont à gagner pour chaque jeu ( Rocket League & Street Fighter V )

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 Mai prochain, et faits étonnants, n’importe quel joueur du monde ayant minimum 15 ans peut y inscrire son équipe à la condition que tous les membres soient issus de la même région.

Envie de tenter votre chance ?