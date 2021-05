Neighbours est elle également composée de cinq étudiants en informatique inscrits au Karel de Grote University College à Anvers: Kacper 'Express' Chrolowski, David 'dxve' Pietrzak, Matthew 'Secci' Wan, Mauro 'Plurk' De Ceulaer et Dries 'Magnum' Magnus L'équipeest elle également composée de cinq étudiants en informatique inscrits auà Anvers: Kacper 'Express' Chrolowski, David 'dxve' Pietrzak, Matthew 'Secci' Wan, Mauro 'Plurk' De Ceulaer et Dries 'Magnum' Magnus © D.R. Vous pourrez suivre le match en direct via la plateforme Twitch de TARMAC Le match entre PXL et Cefuc n'est quant à lui pas encore programmé mais la DH eSport vous tiendra évidemment informé de la suite des évènements.

Nous vous en parlions le 26 janvier dernier , Riot Games, l'éditeur de Valorant s'est associé à Red Bull pour organiser un tournoi dédié aux étudiants rassemblant pas moins de 300 universités dans 53 pays différents.20.000€ de cash price, une plateforme Gaming et un billet d'entrée aux Masters du prochain Valorant Champions TourPour obtenir cette récompense, l'équipe victorieuse devait d'abord passer par des qualifications nationales pour ensuite rejoindre les phases finales qui se dérouleront en Espagne.En Belgique, ce sont les formationsetqui s'affronteront en demi-finale avec un premier match BO3 opposant ESIPHECULB à Neighbours prévu ce vendredi 14 Mai 2021 à 15h00.se compose de cinq étudiants - le joueur PROZQF de l', Kayn et Pannikk de l', Syratch et SkillG de l'. Ensemble ils représentent Bruxelles dans le Red Bull Campus Clutch.