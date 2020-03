Quelques jours seulement après sa sortie officielle, le mode de jeu "Warzone" de Call of Duty va déjà avoir droit à ses propres tournois : le "Warzone Wednesday" et ses 20.000$ et le "Warzone from Home" et ses 100.000$ !

La licence phare d'Activision Blizzard dédiée au FPS s'est dotée, il y a quelques jours, d'un nouveau mode. Appelé "Warzone", ce nouveau Battle Royale a su séduire les amateurs du genre en apportant quelques nouveautés : goulag, contrats, mode pillage, ...



Regroupant 150 joueurs en escouades de trois ou en solo, il a réussi l'exploit de réunir plus de quinze millions de joueurs depuis sa sortie, ce qui fait actuellement de l'ombre aux ténors comme Fortnite ou Apex !

Vu le succès rencontré, il n'a pas fallu longtemps pour voir les premières initiatives en termes d’organisation de tournoi voir le jour.

Warzone Wednesday

Récemment, c'est Daniel “Keemstar” Keem, YouTuber bien connu, qui a annoncé la création d'une série de tournois sur le mode "Warzone". Déjà à l’origine des Friday Fortnite sur le titre d'Epic Games, l'homme a l'expérience nécessaire pour proposer un événement de qualité. La première édition aura lieu le mercredi 25 mars et proposera un cashprize de 20.000$ !



© Keemstar

Plusieurs joueurs ont déjà été invités par Keemstar, dont des streameurs et influenceurs tels que Nickmercs, Ninja, Summit1G; Dakotaz, chocoTaco, Castro, JoshOG, Lirik, DrLupo et bien d'autres...

Si l'on ne connait pas encore le format exact du tournoi, on sait en revanche qu'il devrait avoir lieu chaque semaine et rassembler à chaque édition des streameurs, des influenceurs mais également des personnalités venant du milieu sportif ou musical.

Warzone from Home

Une autre initiative remarquable nous vient de la structure américaine 100 Thieves. En collaboration avec la société CashApp, elle va organiser le 20 mars prochain un tournoi caritatif proposant 100.000$, dont la moitié sera distribuée à l'oeuvre caritative choisie par les vainqueurs, l'autre moitié sera partagée entre les spectateurs présents dans le chat de la chaine Twitch retransmettant la compétition !

© Warzone from Home

Appelé "Warzone from Home", le tournoi réunira seize équipes pour la bonne cause. Les participants n'ont pas encore été annoncés mais on peut néanmoins s'attendre à voir une équipe représenter 100 Thieves.



Cette dernière sera probablement composée de Matthew “Nadeshot” Haag, Jack “CouRage” Dunlop et Noah "NoahJ456" J. D'autres personnalités de la discipline devraient rapidement se joindre à eux.