Introduction

Les Rocket League Championship Series sont une série de championnats Rocket League annuels organisés localement dans différentes régions du monde durant lesquels les meilleures équipes locales s'affrontent.



L'objectif est évidemment de remporter le tournoi local mais également d'obtenir le précieux sésame donnant accès aux championnats du monde ( NDLR : Les Worlds ).



Durant l'année, différents splits (NDLR : Tournois saisonniers) sont organisés afin de permettre aux équipes d'engranger des points dans l'espoir d'accéder aux Majors ( NDLR : la finale locale ) puis aux Worlds.



A la différence des éditions précédentes, impactées par la crise du COVID, nous devrions assister à un retour des affrontements en LAN. L'an dernier, toujours pour la même raison, les Worlds avaient été annulés.

Le fonctionnement

Vous l'aurez compris, l'intérêt pour les équipes est de remporter les championnats du monde. Pour ces mondiaux, 2 évènements seront organisés : le World Championship Wilcard et le World Championship Main Event. Le main Event est l'évènement final qui sacrera le meilleur roster du monde, 16 équipes s'y affronteront.

Pour être qualifié au Main Event, il faut s'illustrer en tournoi local en obtenant les meilleurs résultats durant les Majors locaux. 8 équipes obtiendront cette auto-qualification. Il restera alors 8 places à pourvoir via le Wildcard.



Le Wildcard est donc une sorte de seconde chance pour les équipes qui ne seront pas parvenues à se qualifier au Main event directement lors des compétitions locales et là aussi, 16 équipes se disputeront les 8 slots restants. Celles-ci seront choisies en fonction de leurs résultats en tournoi régionaux.

Le Main Event se déroulera en deux groupes à double éliminations pour arriver à un arbre final à simple élimination.



6.000.000 de dollars de cashprize pool sont un jeu, une somme énorme et inédite pour les RLCS.

© DR

Les régions

Les régions participantes sont les suivantes, avec en gras dans le texte, 3 nouvelles régions pour cette 11e édition :

Amérique du Nord

Europe

Moyen-Orient & Afrique du Nord

Océanie

Amérique du Sud

Afrique subsaharienne

Asie-Pacifique Nord

Asie-Pacifique Sud

Les splits

Il y aura 3 splits : Le split d'Automne, le split d'Hiver et le split de printemps.

Le format choisi pour le 1er split est le format de type "ronde suisse" avec 16 équipes au départ dans un arbre à élimination directe. Pour le second split, les équipes seront regroupées en 4 poules et les meilleures seront placées dans un arbre à double élimination ( avec un Winner et un Loser bracket donc ). Enfin le dernier split se jouera en simple bracket à double élimination.

Trailer

RLCS X

L'année dernier, les RLCS n'ont eu lieu qu'au niveau local, les Worlds ayant été annulés suites aux mesures entourant la crise du COVID.



Les équipes ayant remporté les tournois régionaux en Europe et aux US sont :

Pour l'Europe :

Team Vitality Team BDS Top Blokes Team Queso

Pour les US

NRG Spacestation Gaming Team Envy G2 Esports

Team Vitality © DR

Agenda Européen :

Ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment la partie Européenne de la compétition.



On notera l'entrée dans le tournoi de la Karmine Corp, célèbre équipe française League of Legends ayant récemment créé son roster Rocket League, dans laquelle évolue le belge AztraL

© D.R.

les dates

Régional #1 – Europe : 22, 23, 24 octobre à 17h

Régional #2 – Europe : 5, 6, 7 novembre à 17h

Régional #3 – Europe : 19, 20, 21 novembre à 17h

Majeur – International (À Stockholm) : 8, 9, 10, 11, 12 décembre

Voiciauxquelles il faudra être attentifs :

Pour suivre la compétition en Français, rendez-vous sur le Twitch de Rocket Baguette

Sources : Rocket Baguette & Liquipedia