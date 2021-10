C'est lors du salon Made in Asia ce vendredi 8 octobre à Brussels EXPO que Tarmac Gaming a annoncé son changement de nom.

Les explications sur ce changement ont été résumées sur Twitter :

Depuis 4 ans maintenant, Tarmac et la RTBF s’efforcent de proposer des contenus jeu vidéo, esports, high tech… de qualité sur ses réseaux.

Depuis, beaucoup ont réalisé que nos thématiques n’étaient pas qu’une affaire de jeunes ou de « geek » : elles ont un intérêt pour tous les âges et pour tous les genres !

Pour s’adresser à ce public souvent oublié par les médias généralistes, la RTBF lance iXPé !



Qu’est-ce que RTBF iXPé ? A qui ça s’adresse ?



C’est le nouveau média transversal jeu vidéo, eSport et cultures 2.0 qui s’adresse à tous les curieux de culture web, de technologies et d’autres joyeusetés numériques.

Du tryharder au joueur occasionnel et curieux, notre objectif est de proposer des contenus et des formats plaisants à tous les passionnés !

A suivre donc.



Le Twitter de RTBF iXPé : https://twitter.com/RTBF_iXPe