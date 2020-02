À l'occasion du Six Invitational, Ubisoft a annoncé les détails de la restructuration esportive de Rainbow Six : Siege. Dès le deuxième semestre 2020, la scène professionnelle va se régionaliser en quatre grandes zones autonomes : Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe et Asie-Pacifique.



À la suite de la finale de la Saison XI de la Pro League sur Rainbow Six : Siege qui aura lieu les 16 et 17 mai dans le Grand Auditorium Anhembi de São Paulo au Brésil, la scène esportive de Rainbow Six évoluera vers un programme régionalisé. Ces quatre nouvelles zones seront autonomes et pourront choisir leurs partenaires, le format de la compétition ainsi que la manière dont ce programme régional alimentera la scène internationale.

© Ubisoft

Après plus de quatre années d'expérience sur la scène esportive notamment grâce à sa Pro League, Ubisoft passe un cap dans sa stratégie afin de ramener chaque région à l'avant-plan. Cela permettra de mettre l’accent sur les particularités locales et offrira une plus grande diversité de choix dans les différents programmes proposés par l'éditeur.

Bien entendu, le côté international de la compétition ne disparait pas puisque ce nouveau système aura comme but ultime d'envoyer les meilleures équipes de chaque zone dans des compétitions mondiales, avec toujours comme objectif d'atteindre le Six Invitational.

Concrètement, les changements s'articuleront comme suit :

Quatre compétitions régionales auront lieu simultanément au cours de l’année. Une année de compétition de Rainbow Six : Siege correspondra à une “Saison” et sera divisée en quatre trimestres. Les trois premiers trimestres appelés « Stages » s’achèveront tous par un Major au cours duquel les quatre meilleures équipes de chaque région s’affronteront. Le dernier trimestre sera dédié aux finales régionales et aux relégations en vue du Six Invitational.

Les équipes participant aux programmes régionaux seront classées sur la base d’un nouveau système approfondi de points qui récompensera la performance sur le long terme.

Les performances des équipes au cours des programmes régionaux et des Majors impacteront leur classement à l’échelle mondiale en vue du Six Invitational.

En Europe, la ligue s'agrandira pour accueillir dix équipes en son sein. Les programmes nationaux européens prendront une plus grande importance et viendront alimenter le programme international formant ainsi une scène esportive à plusieurs échelons et permettant à des joueurs de tous niveaux et de tous horizons de participer. Facelt et LiveNation seront les partenaires de coproduction pour la ligue européenne et ses événements. Exit donc l'ESL !



Ubisoft en a également profité pour dévoiler les régions qui auront l'honneur d'accueillir les futurs Majors :

© Ubisoft

© Ubisoft