Charleroi se qualifie pour la demi-finale de l'e Pro League en battant le Standard au terme d'un match fou eSport Rédaction en ligne Le Zèbre s'est imposé au bout d'un match haletant.

© BELGA

Le Sporting Charleroi s'est qualifié ce mercredi pour la demi-finale de l'e Pro League, sur FIFA 21.



Le club, représenté par Didista, était engagé dans les playoffs qui débutaient par des quarts de finale à élimination directe.



Opposé au Standard, Didista a remporté la partie au terme d'une rencontre aller-retour assez folle.



Au match aller, le score était de 5-5 avec un quadruplé de Shamar Nicholson côté zébré. Au match retour, les deux équipes n'ont toujours pas su se départager avec un score de 3-3 et un triplé du Jamaïcain.



La place en demi-finale s'est donc jouée sur un but en or qui a finalement été inscrit par Jordan Botaka, à 10 contre 10, après l'exclusion de Kipré.