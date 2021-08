Est il réellement possible d'accéder au pactole en devenant joueur PRO sur CounterStrike Global Offensive en Belgique ? Une question que probablement bons nombres de joueurs se sont déjà posés.



Nous avons voulu creuser le sujet et avons analysé les gains des joueurs belges actifs renseignés sur le site Liquipedia, référence en la matière.



La première constatation étonnante, c'est le nombre. Seuls 22 joueurs PRO belge s semblent engranger des revenus, même si à en juger par l'absence de certaines équipes connues, on se doute que les données ne sont pas totalement complètes.

Sector One par exemple, une équipe compétitive d'un bon niveau en Belgique, apparaît comme absente.



Côté activité, on en est même réduit à seulement 12 joueurs renseignés comme étant rémunérés et toujours actifs.



Le joueur le mieux payé est Adil 'ScreaM' Benrlitom, véritable star CS:GO, qui aura accumulé près de 250.000$ et qui occupe la tête du classement belge, mais qui est inactif sur CS depuis 2019 (NDLR: il naviguerait sur Valorant maintenant). Il est le joueur le plus titré à l'international pour notre plat Pays.



© ScreaM

© Nivera

Voici la liste des gains des joueurs CS:GO actifs sur notre territoire





© Gains des joueurs belges actifs

Son frère, Nabil 'Benrlitom est lui aussi bien positionné avec près de 100.000$ de gains. On vous annonçait récemment qu'il avait quitté la Team Vitality.

Voici la liste des gains de tous les joueurs CS:GO actifs/inactifs/retraités en Belgique :



© Gains des joueurs belges actifs et inactifs

La moyenne d'âge des joueurs CS:GO "payés pour jouer" est de 24-25 ans et on peut constater que seules 3 femmes occupent une place dans ce classement noir-jaune-rouge.



Kelly "KllyVe" Verhaegen fait néanmoins honneur à son genre en occupant la 4e place des joueurs actifs identifiés sur Liquipedia, et donc 1ère joueuse. Elle évolue au sein de l'équipe Galaxy Racer qui fait parfois de très beaux résultats compétitifs.



© KIIyVe

Il est surprenant, après cette courte analyse, de constater que si peu de personnes arrivent à vivre de leur passion électronique dans nos contrées. Surtout sur un jeu aussi ancien que CS ( CounterStrike a été créé début des années 2000 ).Comme bien souvent, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus et sans encadrement, il est difficile d'évoluer rapidement. Heureusement, la Belgique semble se prendre en main