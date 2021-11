FUT with Apero



Et c'est dans cette optique que Xavier Izzi, concepteur de cette plateforme, a accepté de collaborer avec la DH eSport dans le but de vous proposer des tutos de manière régulière sur FIFA Ultimate Team . Nous vous en parlions dans un article précédent , FUT with Apero, c'est LE site référence en Belgique pour tout ce qui traite du sujet.Et c'est dans cette optique queconcepteur de cette plateforme, a accepté de collaborer avec la DH eSport dans le but de vous proposer des tutos de manière régulière sur FIFA Ultimate Team Cette semaine, nous vous proposons donc une vidéo d'introduction au mode et explications des bases, avec notamment les liens et les codes couleurs qui régissent le collectif.



Dans la série de vidéo à venir, nous traiterons toujours de Ultimate Team et nous reviendrons avec différents conseils vous permettant d'optimiser votre mode de jeu dans FIFA.

Toutes nos vidéos seront à retrouver sur notre page Facebook DH Esports et sur notre compte Twitter.

Dans sa volonté de s'investir toujours plus dans l'esport et le Gaming, la DH Esport et le site spécialiste de FIFA "FUT with Apero" ont décidé de collaborer ensemble afin de vous proposer des contenus réguliers traitant du jeu et de son fonctionnement.