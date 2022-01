© Game Lord

Les débuts

Cette structure propose aujourd'hui une, des actualités gaming et esport et accompagne également avec succès des équipes professionnelles sur les jeuxet

Luca Cavalcante, CEO de Game Lord et passionné de jeux vidéo, nous explique avoir commencé, il y a une dizaine d'années, à vendre des objets dédiés au gaming sur des sites de seconde main.



Très vite, il se rend compte de l'engouement pour cette activité et il décide avec 2 autres amis de créer une Market Place dédiée plutôt que de passer par des plateformes intermédiaires.



Dans un premier temps, le site ressemble à un blog, qui rassemble assez vite 2.500 followers qui achètent et discutent d'échanges entre objets geeks et jeux vidéos.

Levée de fond & Market Place

En 2018, Game Lord parvient à obtenir une levée de fond de 150.000€, ce qui permet à la société de réaliser des investissements et de croître.



Le focus est donné vers les marchés belges et français et l'accent mis sur la sécurisation de la Market Place.



© Game Lord

Aujourd'hui, le site est un des endroits les plus sécurisés du genre , qui permet tant à l'acheteur qu'au vendeur, d'avoir l'assurance que l'argent échangé n'est versé que quand l'objet désiré a été livré.

Branche esport

Parallèlement à ses activités purement commerciales, Game Lord encadre aujourd'hui 3 équipes professionnelles et propose des actualités gaming et esport.



© Game Lord

Laest l’actuelle tenante du titre du PUBG Mobile National Championship 2021 en France. Elle est également championne en titre de la Western Europe – PUBG Mobile Pro League.

La seconde équipe qui joue à League of Legends : Wild Rift sur mobile brille également au niveau continental. Elle s’est offert la troisième place lors des derniers championnats d’Europe Wild Rift Origin Series qui se sont déroulés à Stockholm, en Suède.

La troisième est formée en collaboration avec le club de football Royale Union Saint-Gilloise, leader actuel de la Jupiler Pro League. Pour la saison prochaine, Game-Lord représentera la structure eSport du club dans le championnat ePro League. L’équipe entrera en compétition sur le jeu vidéo FIFA22 sur PS5.

Nous les avions rencontrés au moment de ce rapprochement avec l'Union Saint-Gilloise, interview :

Pour suivre le contenu proposé par Game Lord, se rendre sur https://www.game-lord.com