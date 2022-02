Walga est une ASBL créée en 2015 qui promeut de manière proactive les jeux vidéo développés en Wallonie les créateurs et studios, les acteurs économiques de l’esport, les événements, les écoles et centres de formations en lien avec le secteur .

Nous nous sommes rendus à la rencontre de Jean Gréban, coordinateur de Walga :

Jean Gréban © Walga

Interview

Quelle est la mission de Walga ?



WALGA est le point de contact central concernant les informations sur tous les aspects professionnels en lien avec le jeu vidéo en Wallonie ; développement de jeux, le serious gaming (jeux éducatifs), la gamification, les études et la recherche universitaires ainsi que l’esport . Elle agit comme une plaque tournante centrale qui met en relation chacun intéressé par un des aspects du secteur ; pouvoir politique, presse, investisseurs, professionnels, étudiants,...

Nous représentons tous les individus et entreprises wallons actifs ou liés à l’industrie du jeu vidéo. Nous essayons de dynamiser un réseau actif de professionnels et d’étudiants à travers des événements et des réunions organisées par des tiers, des partenaires ou directement par nous.

Comment avez vous créé la structure ?

A l'origine, il s'agissait d'un ASBL créée par les studios de développement pionniers et les écoles pour développeurs de jeux vidéo, où les membres agissaient bénévolement. En 2019, nous avons obtenu une première subvention de la Région Wallonne nous permettant de financer le fonctionnement et le développement des missions de l'association.

Différents subsides existaient déjà pour la promotion du secteur, majoritairement issus de l'Agence Du Numérique (ADN), mais ils étaient dispersés dans différentes initiatives. En septembre 2020, ces derniers ont été regroupés avec la nouvelle subvention de l'association permettant à Walga de soutenir et promouvoir ces activités.





© Walga

Qu'est ce qui a motivé le politique à s'intéresser au gaming et à l'esport ?

Le politique s'intéresse au secteur depuis un certains temps déjà, il est conscient qu'il peut être générateur d'emplois grâce à la qualité des formations liées au secteur.

Personnellement, je trouvais aberrant de voir des talents sortir des études en Belgique et devoir s'expatrier pour trouver du travail dans leur secteur. J'ai donc sensibilisé le politique sur le sujet, pour que la richesse produite le soit chez nous et que ce soit les créations qui s’exportent

La crise liée au COVID a aussi été un accélérateur, elle a permis de faire comprendre l’importance des enjeux économiques de l'esport et du jeu vidéoau monde politique. Nous avons pu obtenir de nouveaux moyens pour les acteurs du secteur dans le cadre des différents plan de relance.

Quels sont vos projets pour 2022 ?

Nous lancerons les premières formations techniques aux métiers de l’Esport en Belgique réparties sur 20 journées chez Technocité à Mons. Par exemple la formation streaming permettra d’apprendre l'intégration des différentes sources audio et vidéo dans des logiciels de streaming comme OBS pour diffusion sur Twitch, Youtube et Facebook.

On remarque également que les grandes entreprises qui cherchent à communiquer dans l'esport ne maîtrisent pas les outils tels que Twitter, Discord ou TikTok. C'est pourtant là que sont les amateurs d’esport et en général les jeunes. Nous proposerons donc également une formation touchant au Community Management de ces plateformes.

Quel est votre plan d’action pour la structuration de l’écosystème jeu vidéo Wallon ?

Pour l’esport nous avons grâce à la subvention de la Région Wallonne pu engager un expert, Benjamin De Smet, journaliste et responsable d’Activit-e.

Benjamin De Smet © Walga

Nous avons également pu ouvrir le premier centre permanent d'entraînement et de formation à Mons dans le même bâtiment que Technocité. Le choix de Mons se justifie par la dynamique du pôle qui s’est créé fin 2020, Gamemax avec les différents partenaires locaux, du studio pionnier Fishing Cactus à l’UMons et son fablab Click.Fin février s’y tiendra également la seconde édition de la Gameweek avec différentes activités grand public et conférences professionnelles, y compris sur l’Esport. Nous espérons le retour d’autres événements en présentiel tels que le Wallifornia Park et le festival Gaming à Walibi l’été prochain où Walga sera présent avec du contenu jeu vidéo wallon.D’autres projets sont en préparation, dans la lignée de ce que nous avons déjà pu mettre en place l’année dernière.