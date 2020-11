Sorti officiellement le 9 novembre 2000, le FPS roi de la scène esportive mondiale, Counter-Strike, vient de souffler sa vingtième bougie. En deux décennies d'existence, le titre aura su évoluer et continuer à répondre aux attentes des nombreux fans du genre.



Toujours considéré aujourd'hui comme étant le jeu de tir à la première personne le plus joué au monde, CS (pour les intimes) est l'une des plus importantes locomotives de l'esport mondial.



Pourtant, personne n'aurait pu prévoir un tel succès lors de sa sortie. Développé par deux passionnés, Mihn Lee et Jess Cliffe, ce mod de Half-Life opposant deux équipes de cinq joueurs devant remplir des objectifs et s'équiper en fonction des gains reçus lors de chaque manche, a très vite tapé dans l'oeil de Valve.

Après une phase de bêta-test d'environ un an, le studio américain a officialisé son intérêt pour Counter-Strike en acquérant sa propriété intellectuelle pour en faire un jeu à part entière ! C'est ainsi qu'est sortie, le 9 novembre 2000, la première version de Counter-Strike.

Le succès a très vite été au rendez-vous et la communauté de fans n'a cessé de croître au fil du temps. Celle-ci s'est même complètement approprié le jeu en créant de nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu (cache-cache, gun game, AWP only, ...).



© Valve

Au fil de ses différents opus, Counter-Strike s'est imposé comme étant l'un des piliers de l'esport moderne. Doté des plus belles compétitions au monde et d'un vivier de joueurs sans cesse renouvelé, la licence ne semble pas s’essouffler malgré l'arrivée de nouveaux concurrents toujours plus menaçants.



Pour preuve, et bien aidé par le premier confinement, Counter-Strike : Global Offensive a battu à plusieurs reprises son record d'affluence cette année. Avec plus d'un million de joueurs connectés simultanément sur les serveurs officiels, la licence phare de Valve a prouvé à ses détracteurs qu'elle était toujours bien représentée en 2020.



Enfin, terminons cet hommage par un peu de nostalgie en se remémorant la configuration minimale requise pour faire tourner le jeu à l'époque :