Mise à jour 11 février 2020 : CS:GO continue sur sa lancée puisque le titre vient de battre son record historique de joueurs connectés simultanément. Avec un pic à 901 681 joueurs (dont la moitié sur les serveurs officiels), une nouvelle étape a été franchie vers la barre symbolique du million ! Dans le même temps, Steam a également explosé son record d'utilisateurs connectés avec 19 107 803 joueurs, dont un tiers se trouvaient en jeu. 2020 s'annonce donc radieux pour Valve.

Plus de sept ans après sa sortie, le FPS phare de la scène esportive continue à attirer les passionnés. Près de 400.000 joueurs en moyenne se sont affrontés chaque mois sur le titre de Valve en 2019.



Counter-Strike aura su traverser les années avec succès. Enchaînant de nombreuses mises à jour plus ou moins conséquentes, sa dernière mouture (Global Offensive) a su suivre les modes et être à l'écoute de sa communauté afin de continuer à séduire un public de plus en plus large.



Force est de constater que les développeurs sont allés dans la bonne direction puisque si l'on en croit le site SteamCharts, le shooter a battu en 2019 son record moyen mensuel de joueurs. Il s'est même payé le luxe de terminer l'année avec un mois de décembre exceptionnel : plus de 470.000 joueurs en moyenne et un pic à 777.000 joueurs !

© SteamCharts

Plusieurs facteurs ont rendu ce record possible. Tout d'abord la mise à jour "Shattered Web", apportant dans ses bagages de nouveaux skins pour les personnages mais également de nouvelles cartes pour les différents modes de jeu. L'apparition d'un Battle Royale intégré au jeu pourrait également avoir attiré la curiosité de nouveaux joueurs. Et enfin, le passage en free-to-play du titre a certainement joué un rôle primordial dans cette hausse d'audience.

Reste à voir si le studio va continuer sur sa lancée en 2020 et comment il va amortir la sortie d'autres licences majeures touchant à la scène compétitive des FPS.