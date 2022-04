La partie décisive du Spring Split des Elite Series sont les playoffs où les quatre meilleures équipes de la phase de groupes se disputent le titre de Champion du Spring Split. Les première et deuxième têtes de série auront une chance de sauter les demi-finales en remportant le "Top Standings Match", tandis que les troisième et quatrième têtes de série joueront un "Bottom Standing Match" pour une place en demi-finale.



Ces matchs ont eu lieu le 31 mars dernier et en voici les résultats :

eClub Brugge vs LowLandLions

Les meilleurs joueurs de la compétition devaient d'abord s'affronter dans un match de type « Juggernaut ». Le gagnant irait directement en grande finale, le perdant se retrouverait en demi-finale et devrait donc jouer un tour supplémentaire.

Le premier match a commencé sur une carte qui avait déjà été jouée entre les équipes auparavant : Vertigo. Plus tôt dans la saison, LowLandLions l'avaient emporté 16-8 et cette fois, la victoire fut encore plus facile avec un score final de 16-6.

Bruges était donc immédiatement sous pression, mais avec Mirage, ils avaient leur propre choix de carte pour compenser. Cependant, ce sont encore LowLandLions qui ont démarré en force. Bruges ne s'est toutefois pas laissé faire et après une période de prolongation, la deuxième carte était pour les bleu-noir. Ainsi, dans le premier match de la soirée, une troisième carte décisive a été jouée.

Sans Nuke, pas de betFIRST Elite Series, les équipes ont donc dû sortir le grand jeu. L'avance des Lions était mince à la mi-temps et la différence est restée faible même après le changement de côté. Ritchiee a de nouveau réalisé 30 kills, mais n'a pas pu empêcher LowLandLions de remporter la carte avec 16-13. Avec 2-1, LowLandLions va directement à la grande finale.

KRC Genk Esports versus Sector One

Genk partait grand favori du match. Alors que Genk débuta avec un avantage de 10-5 ils n'ont rien pu faire contre un Sector One très efficace. Mirage fut remporté par les renards sur le score de 16-12.

KRC Genk revint ensuite au score sur la seconde map, Overpass, sur le score serré de 16-11, avec une tactique très maitrisée.

Sur la troisième map qui devait les départager, inferno, KRC Genk fit clairement la différence et l'emporta 16-8. Avec cette victoire, ils rejoignent donc l'eClub Brugge en demi-finale. Elle se jouera le 7 avril prochain .