La DH Community Cup by BetFirst , commencée il y a un peu plus de 3 semaines, a permis à 4 équipes originaires du Benelux d'être sélectionnées pour les Playoffs. Ceux-ci débuteront ce samedi et permettront à ces équipes qualifiées de rencontrer 4 grands noms de la scène Belge.

Lors du premier qualifier, 8 équipes se sont rencontrées et c'est l'équipe Belge "Soon" et l'équipe Hollandaise "Poggerz" avec le joueur D0CC qui se sont qualifiées !





© D.R

Près de 10 équipes se affrontées pour le deuxième qualifier et ce sont les @PHIWarhawks , et @SlickEU qui se sont à leur tour qualifiées. Les @PHIWarhawks , malgré leur élimination contre les Poggerz lors du premier qualifier, ont pu obtenir leur précieux sésame pendant cette manche en remportant la finale face aux @SlickEU sur un score de 16-8.





© BetFirst

Ces 4 équipes rencontreront 4 team PRO invitées par l'organisation :

Club de Brugge eSports (Twitter), Sector one (Twitter) qui remplace 4Elements Esports annoncés au début de la compétition LowandLions (Twitter), mCon esports Rotterdam (Twitter).

Fait surprenant, l'équipe "Soon" a été absorbée en tant que "Academy" des Sector One entre les qualifiers et les playoffs. Notre partenaire, via JiDé, un des casteurs de Lan-Area, a d'ailleurs récemment interviewé le joueur belge BS à ce propos.

Il y aura donc un combat de renards ("des surfaces") dès le samedi au premier tour à en voir le bracket !

© D.R

Les matchs de samedi commenceront dès ce samedi 19h00 en BO1 avec un winner et un loser bracket. L'avantage de cette formule permet à une équipe perdante au premier tour de potentiellement prendre sa revenge en grande finale !



À noter que la finale du loser bracket et la grande finale du winner bracket seront castées sur notre chaîne twitch. Vous pouvez aussi y revoir les casts des deux premiers qualifiers où on peut voir ce genre de one tape deagle :

Il y aura du spectacle en perspective, d'autant plus que la grande finale se jouera en BO3 !

En espérant que ces 4 équipes challengers arrivent à égratigner un peu les équipes invitées ... On leur souhaite à tous bonne chance et on vous fixe rendez-vous ce week-end !