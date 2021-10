Introduction

Directement supportés par l'éditeur du jeu, Valve, lesde CS:GO sont l'évènement clé de l'année pour les équipes professionnelles, aboutissement de plusieurs tournois locaux pour celles qui ont la chance d'être qualifiées.Les Régions représentées : Europe, US, CIS (), Asie, Océanie, et Amérique du sud

Créé en 2013, il s'agit du tournoi le plus prestigieux de la scène compétitive CS:GO, qui rassemble les 24 meilleurs équipes issues de nombreuses régions du monde, et qui propose cette année pas moins de 2.000.000 de dollars de cashprize pool dont 1.000.000 $ pour les vainqueurs.



Annulé 2 années de suite par les mesures restrictives en vigueur un peu partout en Europe, il est à nouveau organisé en 2021 et se déroulera à Stockholm à l'Avicii Arena du 28 octobre au 7 novembre prochain.





Avicii Arena © D.R.

Le format

Il n'est jamais très simple de comprendre les tournois majeurs actuellement sur les scènes professionnelles, que ce soit sur CS:GO, LoL, Rocket League ou d'autres jeux compétitifs reconnus. On va donc tenter de simplifier :



Durant ces Majors, 3 étapes de jeu auront lieu, la dernière étant celle que tout le monde veut atteindre à savoir la Champions Stage.



Tout d'abord, il faut savoir que sur les 24 équipes présentes, 8 se sont déjà qualifiées d'office durant l'année en tournois régionaux pour les secondes phases (Les Legends). Les 16 autres devront se départager durant la 1ère étape.

Les Challengers ( étape 1 ) :





Challengers © Liquipedia

Contenders © Liquipedia

Les Legends ( étape 2 ) :

Les 16 équipes qui ne sont pas qualifiées d'office pour l'étape 2 durant les tournois régionaux se disputent 8 slots à pourvoir pour l'étape suivante en tournoi àen 5 manches.Les premiers matchs de cette phase débutent le 26 octobre prochain jusqu'au 29 et seront à suivre en Français sur ce Twitch Tous les matchs seront en BO1 à l'exception des matchs éliminatoires et qualificatifs qui se disputeront en BO3.Les équipes concernées :

Comme expliqué plus haut, 8 équipes sont déjà qualifiées pour cette phase. Les 8 autres seront issues de la phase 1.



Là aussi, les matchs se disputeront en format Suisse en BO1 à l'exception des matchs éliminatoires et qualificatifs qui seront joués en BO3. Cette phase aura lieu entre les 30 octobre et 2 novembre ,



Les équipes déjà qualifiées :



Legends © Liquipedia

Les Champions ( étapes 3 ) :

Pour cette phase finale, qui fait office de Playoffs, tout se jouera en bracket à simple élimination en BO3.



Le vainqueur de la compétition repartira avec les 1.000.000 de dollars de cashprize.



Les favoris

Côté Européen, on est plutôt bien positionné avec 11 équipes participantes dont Team Vitality, Ninjas in Pyjamas ou encore G2.



L'occasion d'ailleurs pour les rosters de dévoiler les stickers de leurs équipes, disponibles au sein du jeu.





La Russie est elle aussi bien représentée, avec 6 équipes qualifiées dont les 2 grands favoris de la compétition, à savoir Natus Vincere et Gambit.



Les NAVI qui avaient récemment remporté l'ESL Pro League et l'Intel Grand Slam font d'ailleurs figure de grands favoris de la compétition.

Côté belge, nous n'aurons malheureusement aucun représentant, même pas un joueur évoluant au sein d'un roster étranger, le dernier belge potentiel étant NabilBenrlitom qui oeuvrait dans l'équipe françaisemais qui avait du être mis de côté suite à un changement de règlement ().La DH eSport vous tiendra informé des différentes étapes importantes de ces Majors CS:GO 2021 !