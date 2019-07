Très discret et pourtant extrêmement efficace, Suezhoo a permis à son équipe de remporter le million de dollars promis aux vainqueurs grâce à ses capacités hors-pair en deathrun. Aligné dans l'équipe nommée Fish Fam aux côtés du célèbre Cizzorz, de Zand et de HiimTylerH, Suezhoo a été d'une grande aide pour son équipe, lui permettant de remporter la manche consacrée au deathrun avant que son équipe ne remporte le "Lama Doré", synonyme de victoire finale.





Avec cette première place, l'équipe Fish Fam empoche 1 345 000 dollars, soit environ 300 000 euros pour le seul Suezhoo !





Côté français, les deux engagés Kouto et Gotaga ont terminé respectivement à la 2e et la 3e place et repartent avec environ 75 000 euros chacun.