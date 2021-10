Proximus avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir cette finale. Les rencontres avaient lieu à la Proximus Lounge, un endroit adapté à ce type de compétition, permettant d'accueillir un peu de public et disposant évidemment, d'une excellente connexion Internet!



L'opérateur historique en avait profité pour mettre à disposition des invités plusieurs bornes de jeux, où devaient d'ailleurs se dérouler une démonstration en direct, ces dernières étant toutes connectées sur une borne 5G installée localement pour l'occasion.(NDLR : Nous vous proposerons un article référant de ce déploiement ultérieurement.)





Déjà vainqueurs une fois en 2019, deux fois en 2020 et pour la seconde fois en 2021, les joueurs de eClub Brugge ont donc assuré leur statut de favoris des ESL Proximus Benelux Championship ce samedi 30 octobre à Bruxelles.

Avant d'en arriver là, il leur fallait encore écarter deux équipes toujours en compétition dont les LowLandLions qui leur avaient tenu tête récemment lors des Elites Series en finale.

1ère demi finale



Assez facilement, Brugge vient à bout de LLL , d'abord avec un match serré sur de_ancient puis un peu plus facilement sur de_mirage. Score final : 2-0



2ème demi finale



Pour ce match, Project Eversio rencontre Game Fist, le challenger de ces phases finales. D'abord sur de_nuke, où GameFist parvient à opposer une belle résistance mais finira par s'incliner 9-15 puis sur de_mirage où toute tentative sera veine 15-3. Score final : 2-0

Finale

La finale se dispute d'abord sur de_vertigo, et alors que Project Eversio mène tout du long et effleure la victoire en menant 13-5, Brugge parvient à renverser la balance et emporte la map.

La seconde carte est de_mirage et le scénario se répète. Eversio mène la danse quasi toute la partie mais finit par s'incliner au profit de son adversaire. Score final : 2-0





GG àet à l'année prochaine !

