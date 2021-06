© DH Community Cup by betFIRST

Ce tournoi CS:GO dont nous vous parlions récemment débute donc mardi prochain.

Que vous soyez une équipe pro ou amateure, vous aurez la chance, via les sessions qualifiers puis des Playoffs, de remporter une des 6 premières places à l'issue du tournoi permettant de vous partager les 5000€ de cash prize dont la répartition s'opère comme suit :

2.500 € 1.250 € 700 € 300 € 125 € 125 €

© Arbre des qualifications

Le club de Brugge eSports ( Twitter )

( Twitter ) 4Elements Esports ( Twitter )

( Twitter ) LowandLions ( Twitter )

( Twitter ) mCon esports Rotterdam ( Twitter )

En plus de l'opportunité de remporter un de ces prix, vous aurez la possibilité d'affronter une équipe évoluant dans la scène PRO et donc potentiellement d'être diffusé en direct sur le Twitch de la DH eSport / Lan-Area face à eux. Les 4 équipes invitées pour le tournoi sont les suivantes :

Certains matches des sessions Qualifiers seront également diffusés en direct sur notre Twitch les mardi 15/6 et 22/6 à partir de 19h00 et ce sont emptio et JiDé qui seront vos casteurs !



© Nos casteurs emptio et JiDé

Qualifiers du 15/6 : https://esports.dhnet.be/fr/tournaments/la-dh-cup-qualifier-1/info

Qualifiers du 22/6 : https://esports.dhnet.be/fr/tournaments/la-dh-cup-qualifier-2/info

GL&HF

N'hésitez donc pas à vous inscrire, ce tournoi offre à tous la chance, soit d'être diffusé face à des équipes de talents, soit de remporter un des 6 prix disponibles ! Les inscriptions, c'est par ici que cela se passe :