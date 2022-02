Nous entamons aujourd'hui, mardi 8 février, l'ultime phase avant les playoffs pour cette édition de l'ESL Proximus Benelux Championship.



Durant les 4 soirées précédentes, le Twitch commun de la DH eSport et Lan-Area a couvert les qualifications, épaulé notamment au cast par Chloé de la communauté des streameuses "Stream'Her" mais aussi de JiDé, emptio, Tatanne et PHX de Lan-Area.

Les qualifiés pour les relégations sont les équipes suivantes :

TheDiceFR

95Vikings

Muzryn

AomaEsports

WESTARZ

icews_esports

TIGROVI

BelgiumBullets

LetsKroket

UnterWaterSquad,

BananenVoeten

TeamJupiterCS

Ils affronteront des équipes issues de l'édition Winter 2021, à savoir KRC Genk, Join The Force, Sector One et Slick Esports



Le but de la soirée sera d'obtenir le Sésame permettant d'accéder aux playoffs en février-mars face aux équipes déjà qualifiées : Brugge, Eversio, LowLandLions et GameFist.





© Liquipedia

Les résultats des matchs passés sont à retrouver dans le compte-rendu complet de Lan-Area