Valve, l'éditeur du célèbre jeu "Counter Strike Global Offensive" a procédé le 3 Mai dernier à une mise à jour de son jeu phare, comportant plusieurs changements majeurs, dont certains étonnants.Cette update clôture l'opération "Broken Fang", lancée en Décembre dernier.

En matière de mise à jour, en voici une importante, puisque de_train, une carte mythique de la scène compétitive est mise de côté au profit de de_ancient, une map héritée de précédentes versions CS dont les plus âgés se souviendront : de_aztec.

Cela ne signifie évidemment pas que la carte ne pourra plus être jouée mais simplement qu'elle est retirée des maps compétitives officielles disponibles dans le matchmaking de la plateforme.



C’est un sacré changement puisquefait partie des terrains de jeux historiques de la scène CS, présente depuis la BETA, et elle est souvent considérée par les équipes PRO comme un atout de par la difficulté à la maitriser tant d’un point de vue timing que de la gestion du stuff.Pour rappel, les terrains les plus pratiqués en compétition sontetMême si elle existait déjà depuis un certains temps, rien ne présageait l'apparition dedans ce nouveau map pool et les équipes vont donc devoir redoubler d'effort pour adopter de nouvelles stratégies sur cette carte particulière.

Sans aucun doute, cela va donc probablement donner un coup de frais dans les matchs retransmis en direct durant les grands tournois, notamment sur la plateforme Twitch.



Un outil de statistiques payant

Dans les grandes nouveautés, on voit apparaître un outil assez utile, appelé 360 stats, qui va permettre au joueur de mesurer ses performances et son Gameplay. Cet outil avait été mis à l'essai en version Beta pour ceux qui avaient décidé d'acheter l'opération Broken Fang.

Le revers de la médaille est que Valve a choisi de rendre cette nouvelle option payante et demande un abonnement mensuel de 0,85€ / mois pour en profiter.



Les poulets relookés !

Là aussi on touche au coeur de CS :GO puisque valve a choisi de donner un coup de frais à ses mythiques « poulets » qui habitent les différentes maps du jeu.



On a jamais vraiment su à quoi ils servaient, ils sont pourtant présents un peu partout et permettent d’engranger un petit point par kill lorsque le mode libre FFA est choisi ( NDLR : mode libre non compétitif free for all ).

Difficile de comprendre pourquoi Valve a tenu à travailler sur cette partie du jeu présente depuis près de 10 ans, mais une chose est sûre, ces poulets continueront d'intriguer la communauté encore longtemps apparemment.

Tout ceci ne répond toujours pas à cette éternelle question : "Qui fut le premier ? L'œuf ou la poule ?"