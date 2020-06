L'ancien joueur de football, David Beckham, vient d'investir 25 millions de livres sterling (27,7 millions d'euros) dans la start-up britannique Guild Esports dont il devient copropriétaire.

L'ancien joueur vedette de Manchester United et du Real Madrid n'a pas le temps de s'ennuyer depuis l'arrêt de sa carrière en 2013. Aujourd'hui à la tête d'un empire financier, David Beckham est (entre autres) copropriétaire du club de football de l'Inter Miami et monnaie son image et sa renommée à de nombreuses entreprises évoluant dans des milieux divers et variés (lunettes, whisky, ...).

Comme d'autres footballeurs avant lui, c'est aujourd'hui vers le sport électronique que l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a décidé de se tourner. Attiré par les chiffres astronomiques que génère l'esport aujourd'hui, c'est donc presque naturellement que l'Anglais a ouvert sa propre société dédiée au phénomène !

C'est ainsi qu'est née Guild Esports, une agence de joueurs destinée à dénicher de nouvelles pépites et les former jusqu'à atteindre le plus haut niveau des compétitions internationales. Pour commencer, la start-up se tournera sur trois jeux : Rocket League, FIFA et Fortnite. Le premier objectif de David Beckham et ses associés sera de lancer leur première équipe esportive professionnelle d'ici l'automne prochain !



Guild Esports pourra donc compter sur l'expérience de l'ancien sportif de haut niveau mais également sur celle de Carleton Curtis, le président exécutif de l'entreprise. Ce dernier apportera sa connaissance du milieu puisqu'il est à la tête de la stratégie globale de l'Overwatch League et de la Call of Duty League. Il a également officié chez Red Bull Esports et a géré la stratégie digitale de Fox Sports durant plusieurs années.

L'agence de joueurs fonctionnera dans le même principe qu'une académie de jeunes en football, avec un encadrement tant sur le jeu qu'en dehors. Une équipe de "scouts" sera chargée de trouver les talents de demain et des coachs expérimentés les emmèneront vers le niveau nécessaire pour prendre part aux plus grandes compétitions esportives.



Ce genre d'initiative, novatrice mais déjà en place chez certaines structures existantes, est un réel plus pour la scène esportive mondiale. De plus, l'arrivée d'un grand nom du football va attirer encore un peu plus les regards sur le sport électronique ! C'est donc bénéfique pour tous les acteurs de ce milieu.



© Getty Images

C'est en tout cas un sacré nouveau défi auquel David Beckham s'est attaqué. Mais ce dernier semble confiant et plus motivé que jamais : "Tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec des joueurs au sommet de leur forme, et j'ai pu constater de visu la passion et le dévouement qu'il faut pour jouer à ce niveau. Je sais que la détermination est présente dans nos athlètes esportifs d'aujourd'hui et à la Guilde, nous avons la vision d'établir un nouveau standard, en soutenant ces joueurs dans l'avenir. Nous nous sommes engagés à éduquer et à encourager les jeunes talents par le biais de nos systèmes d'académie et je me réjouis de pouvoir aider notre équipe d'esportifs à se développer".