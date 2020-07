La plateforme de tournoi WePlay! est active depuis plusieurs années sur la scène esportive mondiale. Habituée à proposer des tournois CS:GO, Dota 2, Dota Underlords et Teamfight Tactics aux amateurs comme aux professionnels, la structure a décidé, ces dernières semaines, d'accrocher le wagon Valorant en intégrant le circuit officiel de Riot Games, les Ignition Series, et y organiser un tournoi hyper relevé destiné aux Européens.



C'est ainsi qu'est né le WePlay! Invitational, un tournoi Valorant doté de 50.000$ et regroupant six équipes invitées parmi les meilleures du monde et deux outsiders sortis de qualifications disputées. Cet événement est, jusqu'à ce jour, le mieux doté au niveau européen de ces Ignition Series !

La crème de la crème des équipes actuelles évoluant sur Valorant était bien sûr de la partie : fish123, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, Prodigy, PartyParrots et forZe. Les deux équipes qualifiées étant "need more DM" et "nolpenki".

© WePlay!

Deux joueurs belges ont eu la chance d'évoluer parmi elles à l'occasion de ce tournoi : Adil "ScreaM" Benrlitom (fish123) et David "davidp" Prins (G2 Esports). Nous avons maintenant l'habitude de voir ces deux joueurs évoluer au plus haut niveau de la jeune scène Valorant et y enchaîner les victoires et les titres !

Les huit équipes ont tout d'abord dû passer par une phase de ronde suisse, d'où les quatre premiers se qualifiaient alors pour les playoffs de la compétition.

Nos compatriotes et leurs équipiers auront été particulièrement en verve puisque G2 Esports terminera invaincu et en tête du groupe, suivi juste derrière par fish123. Nos deux compatriotes ont donc pu facilement atteindre le samedi et ses playoffs ! Need more DM et les Ninjas in Pyjamas ont complété le quatuor de tête.

© Liquipedia

Grâce à leur bon classement lors de la première étape, les équipes des deux joueurs belges ont pu s'éviter lors du premier tour des playoffs.



ScreaM et fish123 vont être confrontés aux Ninjas in Pyjamas lors de ce match. Malgré la perte de la première manche, l'équipe de notre compatriote va réussir à inverser la tendance et finalement s'imposer 2 à 1 (9-13 sur Haven, 13-5 sur Bind et 17-15 sur Ascent) pour filer en grande finale.

De son côté, G2 Esports ne va pas trembler face à la surprenante équipe Need more DM en remportant la rencontre 2 à 0 (13-3 sur Bind et 13-7 sur Ascent).

C'est donc une finale inédite entre les deux joueurs belges et leurs équipiers qui allait ponctuer ce WePlay! Valorant Invitational. Le récent vainqueur du Vitality European Open, G2 Esports, va remettre le couvert lors de cette finale et s'adjuger une deuxième étape consécutive en Ignition Series en venant à bout de fish123 2 à 0 (13-9 sur Bind et 13-8 sur Ascent).

L'élève davidp semble tout doucement arriver à la hauteur du palmarès Valorant du maître ScreaM en y ajoutant une nouvelle ligne de prestige ! Alors que les rumeurs parlent de l'arrivée du second dans la Team Liquid (en compagnie de fish123 ?), "davidp" va-t-il enfin être officialisé chez G2 Esports après avoir joué le rôle de remplaçant de luxe à plusieurs reprises ? C'est tout le mal que nous lui souhaitons !