Le circuit Valorant officiel de Riot Games, les Ignition Series, a clôturé hier soir sa quinzième manche de la saison avec l'Allied Esports Odyssey. Ce tournoi, organisé par la société américaine Allied Esports, a réuni quatre équipes invitées et deux qualifiées autour d'un cashprize de 15.000€ !



Cette nouvelle manche des Ignition Series s'est voulue plus cosmopolite que les précédentes puisqu'en plus des quatre structures européennes invitées (G2 Esports, Ninja in Pyjamas, Team Liquid et Giants Gaming), deux autres ont eu la chance de décrocher leur ticket lors de qualifications préalables.

Parmi elles, une était turque (BBL Esports) alors que l'autre, malgré sa line-up européenne, était d'origine chinoise (FunPlus Phoenix) ! Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit de la structure championne du monde en titre de League of Legends !

© Allied Esports

Dans la trentaine de joueurs alignés au départ de cet Allied Esports Odyssey, deux Belges étaient présents : David "davidp" Prins (G2 Esports) et Adil "ScreaM" Benrlitom (Team Liquid). Nos deux compatriotes faisaient partie des équipes favorites à la victoire finale et leur parcours respectif n'aura pas déçu leurs nombreux fans !

La compétition, jouée du 11 au 16 août, a tout d'abord fait s'affronter toutes les équipes dans une phase de poule unique d'où les quatre premières se qualifiaient pour les playoffs. Se déroulant en deux manches (BO2), les matchs nuls ont rythmé le classement et n'ont pas réellement déterminé de favoris à la sortie de cette phase de compétition.



La Team Liquid et G2 Esports ont néanmoins réussi à tirer leur épingle du jeu en se qualifiant pour les playoffs. Elles y ont été accompagnées de FunPlus Phoenix et des Ninjas in Pyjamas.



© Allied Esports

L'ultime phase de la compétition a débuté au stade des demi-finales et a été jouée dans un arbre à double élimination en BO1 jusqu'à la grande finale jouée, elle, en BO3.

Grâce à leur classement en phase de poule (1ère et 3ème), les équipes de nos deux compatriotes ont pu s'éviter lors du premier tour de ces playoffs. Une victoire 13 à 7 face aux Ninjas in Pyjamas va propulser la Team Liquid en finale du Winner Bracket alors que G2 Esports se qualifiaient dans le même temps grâce à sa victoire 13 à 10 face à FunPlus Phoenix !

Nous étions donc assurés de retrouver un joueur belge en grande finale de la compétition ! C'est finalement G2 Esports et Davidp qui sortiront vainqueurs 13 à 9 de ce duel face à la Team Liquid de ScreaM !



© Allied Esports

Reversés en finale du Looser Bracket, notre compatriote et ses équipiers vont se faire surprendre par des FunPlus Phoenix survoltés. Une défaite 11 à 13 qui va sceller le sort de la Team Liquid dans ce tournoi, la laissant ainsi sur la troisième marche du podium. Cela confirme la baisse de régime de cette équipe depuis quelques semaines, cette dernière n'arrivant plus à concrétiser ses tournois.

C'est donc une finale inédite sur Valorant qui allait conclure cet Allied Esports Odyssey. G2 Esports, très en forme ces dernières semaines, va une nouvelle fois tenir son rang de favori en écrasant FunPlus Phoenix 2 à 0 (13-5 sur Ascent et 13-9 sur Bind).

Après le Vitality European Open, le WePlay! Invitational et la Mandatory Cup, c'est donc le quatrième succès de la structure dans ces Ignition Series ! G2 Esports renforce ainsi sa domination de la scène Valorant européenne et acquiert le statut de cible à abattre pour les prochaines échéances.

© Allied Esports

Notons que Davidp ajoute également cette nouvelle ligne à son palmarès, un bel hommage à son papa décédé quelques jours plus tôt.