Annulé à cause de la pandémie de coronavirus, le Masters 1000 de Madrid, censé se dérouler début mai, sera remplacé par un tournoi virtuel au profit des joueurs professionnels en difficulté financière suite à l'arrêt des compétitions mais également pour lutter contre le Covid-19.

La capitale espagnole devait accueillir les meilleurs joueurs de tennis au monde du 3 au 10 mai afin de disputer son étape du circuit Masters 1000 de l'ATP. Malheureusement, l'Espagne ayant été également frappée de plein fouet par le coronavirus, cette manche a dû être annulée par les organisateurs.



À l'instar de la Formule 1, du cyclisme ou encore du MotoGP, le monde du tennis professionnel a également décidé de se tourner vers le sport électronique afin de proposer une solution palliative aux fans de la discipline en manque de spectacle. C'est ainsi qu'aura lieu le "Mutua Madrid Open Virtual", un tournoi en ligne joué sur le titre "Tennis World Tour" (PS4).



Trente-deux joueurs et joueuses s'affronteront du 27 au 30 avril sur les terrains virtuels afin de distribuer 300.000€ aux joueurs fragilisés financièrement ainsi que 50.000€ en faveur de la lutte contre le coronavirus.



Ce tournoi caritatif a déjà réuni plusieurs grands noms du tennis mondial tels que Rafael Nadal, Andy Murray, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Fiona Ferro et Eugenie Bouchard. D'autres compétiteurs seront dévoilés par l'ATP dans les jours à venir.

Le N.1 belge et actuel 10ème au classement mondial, David Goffin, sera également de la partie !



"Je suis très excité de jouer cet e-tournoi !", a admis Goffin. "C'est la toute première fois pour moi et je vais donner le meilleur de moi-même pour gagner autant que je peux ! Bien que je ne sois pas très habitué à ces jeux ! J'espère que vous me soutiendrez et je me réjouis déjà de vous rencontrer en ligne !" a confié le résident monégasque sur le site des organisateurs.



© Reuters

La compétition comptera un tableau féminin et un tableau masculin, chacun comptant seize participants. Ces derniers seront versés dans quatre poules d'où les deux meilleurs se qualifieront directement pour les quarts de finale. À partir de là, la compétition se jouera dans un arbre à élimination directe.

Des showmatchs entre des joueurs professionnels et des influenceurs seront organisés en parallèle afin de récolter encore plus de dons en faveur des causes défendues par le projet.

Chaque rencontre sera commentée et diffusée sur internet mais également sur certaines chaines de télévision. Une production digne des plus grands tournois réels sera mise en place avec interviews des vainqueurs, highlights, analyses, ...