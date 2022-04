Riot Games a révélé aujourd'hui les nouveaux plans de VALORANT Esports, qui se matérialiseront notamment avec la création de trois ligues internationales au niveau de compétition le plus élevé pour la saison 2023. Le nouveau modèle intégrera des partenariats à long terme sans frais d'entrée pour un nombre restreint d'équipes afin d'assurer la stabilité à long terme de l'esport qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Pour soutenir cette initiative, Riot Games lancera de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux événements.

Concrètement 4 axes sont développés sur les différents niveaux de compétitions :

- Trois nouvelles ligues internationales proposant une compétition d'une semaine sur l'autre entre les meilleures équipes du monde. Les trois ligues internationales, composées respectivement d'équipes d'Amérique du Nord et du Sud, d'EMEA et d'Asie, verront les meilleurs joueurs s'affronter en LAN et devant public (si les conditions sanitaires et de sécurité le permettent). Tout au long de l'année, les meilleures équipes de chaque ligue se qualifieront pour deux Masters internationaux et les VALORANT Champions, qui désigneront l’équipe championne du Monde de VALORANT.

- Un nouveau mode de compétition en jeu, accessible à tous les joueurs directement dans le client VALORANT. Ce mode viendra compléter les classements existants, offrant aux joueurs un nouvel objectif à côté du jeu classé.

- Le lancement de nouvelles ligues nationales qui élargiront les opportunités pour les talents prometteurs qui aspirent à atteindre les ligues internationales d'élite. Les meilleures équipes auront la possibilité de se mesurer aux plus grands talents de leur région au sein de leurs ligues nationales respectives.

- Riot Games innove dans le domaine des compétitions esports en renonçant à tout droit d'entrée ou de participation pour les organisations sélectionnées, créant ainsi des partenaires à long terme.

© Riot

"Avec VALORANT, nous voulons construire l'esport le plus palpitant du moment aux côtés des équipes les mieux gérées, les plus ambitieuses et les plus passionnantes du secteur. Nous avons conçu notre modèle de partenariat à long terme pour VALORANT afin que les équipes puissent prospérer et développer leur activité parallèlement à la croissance globale de VALORANT Esports" - John Needham, President of Esports chez Riot Games.

Tout au long de l'année 2022, Riot Games mettra en œuvre une procédure de candidature sélective afin d'identifier les bons partenaires à long terme pour faire de VALORANT le premier titre FPS compétitif au monde. Les équipes qui répondront aux critères de sélection recevront un soutien financier de Riot Games sous la forme d'une allocation annuelle et l'opportunité exclusive de collaborer à des activations et des produits uniques en jeu !



De nouvelles perspectives donc qui remettront Valorant au coeur de l'activité esport dès 2023 !