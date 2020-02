La quatrième édition du Six Invitational, le tournoi le plus huppé sur Rainbow Six : Siege, se tenait du 7 au 16 février à Montréal (Canada). Les seize meilleures équipes au monde se sont affrontées autour d'un cashprize de trois millions de dollars !

Le Six Invitational est un tournoi annuel organisé par Ubisoft, l'éditeur et le distributeur de Rainbow Six. Sorte de Coupe du monde officieuse, la compétition réunit, lors de chaque édition, les meilleures structures du monde durant une semaine afin de clôturer la saison précédente de la discipline.



Cette année, pour la première fois de son histoire, le Six Invitational a récompensé l'équipe victorieuse avec un million de dollars ! Chaque participant étant repartis avec une certaine somme d'argent, le cashprize total s'élèvait à la somme colossale de trois millions de dollars !



Plusieurs portes d'entrée pour le tournoi avaient été mises en place par les organisateurs. C'est ainsi que l'on y retrouvait le vainqueur du Six Major de Raleigh, le vainqueur de la DreamHack Montreal, les huit finalistes de la saison 10 de la Pro League, le vainqueur de saison 3 de l'OGA Pit ainsi que plusieurs équipes sorties de qualifications continentales.

Parmi des équipes telles que la Team SoloMid, le FaZe Clan, Giants Gaming, Natus Vincere, Ninja in Pyjamas, Team Liquid, MIBR, Fnatic, G2 Esports et les "Frenchies" de chez BDS Esport, la structure américaine Rogue était présente suite au rachat de l'ancienne équipe Rainbow Six, et donc du slot, de Giants Gaming. C'est dans cette structure que nous retrouvons nos deux petits Belges : Valentin "risze" Liradelfo et son coach Laurent "Crapelle" Patriarche.

© Rogue

Nos deux meilleurs représentants sur le jeu nourrissaient de grands espoirs quant à un bon résultat lors de cette compétition. Forts d'un excellent départ cette saison en Pro League, où ils sont actuellement en tête et invaincus, nos compatriotes et leurs équipiers ont fait le déplacement outre-Atlantique en étant sereins et conscients de leurs capacités.

Le tournoi a débuté par une phase de poules d'où les deux meilleurs de chacune d'elles se qualifiaient pour des playoffs joués en BO3 et en élimination directe. Versé dans le groupe B en compagnie de Spacestation Gaming, de la Team SoloMid (TSM) et de Natus Vincere, Rogue n'a pas été chanceux puisqu'il s'agissait, en quelque sorte, de la poule de la mort.

Le tournoi a bien commencé pour les Belges engagés avec la prise de la première manche 7 à 2 face à TSM. Malheureusement, les deux manches suivantes tomberont dans l'escarcelle de leurs adversaires et enverront Rogue dans les cordes.

Forcés de jouer un match déjà décisif, les hommes de Crapelle n'arriveront pas à se remettre dans le bain suite à cette première défaite et perdront cette rencontre face à un adversaire pourtant largement à leur portée. Deux manches perdues sur le score de 5 à 7 scelleront le sort de la structure Rogue dans ce tournoi, cette dernière terminant sur un décevant top13-16. Seul lot de consolation, les six hommes reviendront sur le Vieux Continent avec 60.000$ dans les poches.



© Rogue

Conscients de leur contre-performance, les joueurs vont prendre un petit break pour se ressourcer avant de se remettre encore plus intensément à l'entrainement afin de gommer cette erreur de parcours. Avec leur bonne forme en Pro League cette saison, il n'y a aucun doute que nos compatriotes prendront leur revanche lors du prochain Six Invitational !

Preuve que Rogue est tombée dans une poule très relevée, deux de ses adversaires vont écraser la concurrence en playoffs en se qualifiant pour la finale du Winner Bracket sans perdre une seule manche. La Team SoloMid et Spacestation vont en effet se livrer un duel au sommet dont les étonnants Spacestation sortiront vainqueurs pour s'offrir le luxe d'une première finale lors d'un Six Invitational.

Dans l'arbre inférieur, ce sont les Ninja in Pyjamas qui vont éliminer leurs concurrents un à un avant de prendre le meilleur sur la Team SoloMid, fraichement reléguée en Looser Bracket suite à sa défaite précédente. Une finale inédite se profilait donc avec NiP face à Spacestation.



Au terme d'une rencontre disputée, où les Ninjas in Pyjamas parviendront à égaliser assez facilement (7-3 et 7-2), c'est finalement Spacestation qui finira par remporter cette quatrième édition du Six Invitational après la prise de la manche décisive (7-5 et 7-3). La structure empoche ainsi le million de dollars garanti au vainqueur !