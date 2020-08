CLUTCH est née dans la tête de Simon Guyaux, actuel responsable de la section Rainbow Six chez LouvardGame. Le jeune homme, passionné de sport électronique et plongé dans l'univers du FPS tactique d'Ubisoft, a choisi de créer une nouvelle compétition de toutes pièces dans le cadre de son travail de fin d'étude.



Après des mois de préparation dans l'ombre, et soutenu par LouvardGame, Ubisoft Belgique et Ubisoft Pays-Bas, CLUTCH voit enfin le jour officiellement et a déjà lancé ses pré-inscriptions !



La compétition, gratuite et ouverte à tous, rassemblera huit équipes européennes dans un arbre à élimination directe (BO1) où les têtes de série seront déterminées par l'organisateur lui-même. Les demi-finalistes seront alors directement envoyés en playoffs, le lendemain, afin de s'affronter au meilleur des trois manches (BO3) et ainsi former la petite finale et la grande finale jouées durant le troisième et dernier jour de la compétition.

Pour cette première édition, les équipes ayant réussi à atteindre le podium final seront récompensées par des crédits utilisables dans le jeu ainsi que par des figurines à collectionner R6S de la marque Chibi.



Afin que cette première édition soit la plus attractive possible, CLUTCH pourra compter sur la participation de casters, analystes et observateurs de renom tels que Fraser Johnstone et Stephan Kemink, tous deux officiant en European League !



Les pré-inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes à cette adresse. L'organisation sélectionnera alors huit des équipes inscrites afin de participer à cette première édition qui débutera le mardi 25 août 2020.