La structure belge la plus titrée de ces dernières années, Defusekids, ferme ses portes ! Mais pas de panique, c'est pour mieux se relancer sous la marque LowLandLions !



La nouvelle était teasée depuis un bon moment par le staff de la structure. C'est désormais officiel : Defusekids n'est plus ! L'un des monuments esportifs belges ferme donc ses portes après de nombreuses années de succès et un come-back fleurissant en 2017.



Très actif sur Counter-Strike : Global Offensive et League of Legends, la structure compte de nombreux titres nationaux à son actif et s'est très vite imposée comme étant une des locomotives de l'esport au Benelux.

© Defusekids

Mais que les fans se rassurent, le staff, les joueurs et les ambitions de l'équipe ne vont pas disparaitre de la scène esportive ! Defusekids a tout simplement décidé d'effectuer un nouveau virage dans son évolution en retravaillant complètement son image. C'est ainsi que la structure va désormais continuer sous les couleurs de LowLandLions.

Ce nom ne va peut-être pas parler aux plus jeunes d'entre vous mais LowLandLions fait également partie des meubles du sport électronique au Benelux. Fondée en 2007, la structure néerlandaise aura connu de nombreux succès, tant au niveau national qu'international et son nom était redouté par de nombreuses écuries ! Ce n'est donc pas un hasard si Defusekids a décidé de relancer la machine cette saison !

En revanche, il reste beaucoup d'incertitudes concernant ce changement soudain et brusque de la part des Defusekids. Pourquoi avoir choisi d'abandonner une structure fleurissante, dont le monopole était quasi complet au Benelux et pour laquelle la scène internationale commençait à s'ouvrir. Certes, il ne s'agit là "que" d'un changement de nom et d'une nouvelle identité graphique, mais les raisons d'un tel bouleversement restent floues à ce jour.



© LowLandLions

Et pour cause, le compte Twitter de Defusekids est désormais privatisé, renvoyant vers le compte LowLandLions encore inexistant ! Le site internet de la structure semble également en construction, ce qui ne laisse quasiment plus aucun canal de communication accessible au grand public ! Cette métamorphose aurait-elle été entamée trop tôt?

En tout cas, par ce changement de direction, LowLandLions a annoncé vouloir mettre le focus sur la scène esportive néerlandaise, tout en restant bien évidemment actif dans les compétitions importantes du Benelux.



Une des raisons évoquées également est purement liée au nom de la structure. Filip Langerock, CEO de la marque, nous a expliqué avoir du mal à présenter Defusekids aux personnes étrangères à l'esport. L'amalgame "defuse" et "kids" étant souvent mal perçu par le grand public.



Peu importe les raisons profondes de ce bouleversement, souhaitons aux LowLandLions le même succès que 4Entertainment lors de son changement total d'identité au profit de META.



Il n'est donc pas impossible que la structure fasse l'une ou l'autre annonce d'envergure dans les semaines à venir...