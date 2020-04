Defusekids, après s'être qualifié dans le Main Event de la compétition au détriment d'une autre structure belge (Sector One), n'aura pas fait le poids face aux grosses écuries présentes dans sa poule.



Le parcours des champions en titre de la Dutch League aura été bref et semé d'embûches dans ces European Masters. Versés dans le groupe B en compagnie d'AGO Rogue, LDLC OL et Vodafone Giants, les hommes de Fayan "Gevous" Pertijs n'auront rien pu faire face à l'expérience et le niveau de jeu de leurs adversaires.



© Defusekids

L'objectif principal de se qualifier pour le Main Event de la compétition ayant été atteint, Defusekids pouvait enfin jouer en toute sérénité, le reste du tournoi n'étant que du bonus pour l'équipe.



Les European Masters réunissant quelques-unes des meilleures structures du subtop européen, la mission des Néerlandais composant la line-up était de tirer un maximum d'expérience internationale pour la suite de la saison.

Comme il était à redouter, Defusekids n'aura jamais vraiment existé lors de cette phase de poules et malgré une belle résistance opposée à certaines équipes, la structure va enchaîner les défaites jusqu'à être éliminée de la compétition avant même la fin de celle-ci.



Outre le bilan comptable négatif, il faudra surtout retenir la mentalité irréprochable des joueurs et le caractère affiché tout au long de la compétition !

© Riot Games

Les cinq hommes auront en tout cas énormément appris lors de ces European Masters et devraient pouvoir en tirer de la force pour les compétitions à venir.



Ils seront sans nul doute les grandissimes favoris à leur propre succession lors du prochain Split de la Dutch League !