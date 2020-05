La CS:GO Fight Night a réuni seize équipes durant trois jours afin de se départager les 3.000$ mis en jeu. Quelques noms connus de la scène CS:GO étaient au départ de la compétition : LDLC OL, Tricked Esport, CR4ZY et la structure belge Defusekids.



Organisée par l'EFL, la CS:GO Fight Night s'est jouée dans l'anonymat quasi le plus complet. Sortie de nulle part, elle a réuni huit équipes invitées et huit équipes qualifiées le temps d'un week-end. Le tournoi, doté de 3.000$ de cashprize, a tout de même offert un spectacle de qualité et des rencontres disputées.



Parmi les quelques écuries notables, on notera la présence de Defusekids qui a su obtenir sa place lors d'une session de qualification organisée début mai.

© EFL

Cette Fight Night s'est jouée dans un arbre à double élimination et au meilleur des trois manches (BO3). Ce format a permis aux équipes engagées de produire leur jeu, sans la pression de l'échec immédiat que l'on peut ressentir lors d'un BO1.

Le parcours des Defusekids a presque été parfait puisqu'ils vont enchaîner les victoires jusqu'à atteindre la grande finale de l'événement. Si les deux premiers tours ont été relativement tranquilles face à des équipes de plus petit calibre (2-0 face à London Esports et 2-0 face à Madeeka), la demi-finale s'annonçait, elle, plus relevée contre Tricked Esport.

L'équipe danoise sort de deux belles saisons couronnées de nombreux podiums et comptait donner du fil à retordre au Belge Fréderic "Monu" Dewever et à ses équipiers.

La première manche a d'ailleurs filé dans l'escarcelle de Tricked Esport sur le score de 16 à 12. Mal embarqués, les Defusekids vont faire preuve d'une très grande maturité en inversant la tendance lors du deuxième match en poussant leur adversaire à jouer les prolongations. Les Danois vont finir par plier et se faire égaliser après la perte de la manche 16 à 19.

© Defusekids

La confiance étant revenue du côté belge, Defusekids a continué sur sa lancée et s'est finalement imposé 16 à 8 dans la manche décisive. Une belle victoire qui les a envoyés en finale du Winner Bracket face à nerdRage.

Defusekids va une nouvelle fois devoir puiser dans ses réserves afin de remporter cette rencontre (19-16 sur Nuke, 11-16 sur Train et 16-13 sur Inferno).

La grande finale allait alors les opposer à la surprenante équipe russe Cyber Legacy. Sans manche d'avance malgré la remontée de leur adversaire du Looser Bracket, et certainement éreinté du dénouement compliqué des deux derniers tours, Defusekids va finir par craquer et s'incliner 0 à 2 dans cette finale (15-19 sur Inferno et 10-16 sur Nuke).

© Liquipedia

C'est donc une belle deuxième place et 600$ qui ont récompensé la structure belge au terme de ce tournoi finalement très intéressant. C'est plutôt de bon augure avant la phase finale de l'ESL Benelux Championship !