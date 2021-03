Quatre mois et demi après la dernière étape de sa saison 2020, la Trackmania Grand League a sacré ce week-end le premier champion de l'année à l'occasion de la grande finale de son édition hivernale 2021 !



Neuf pilotes provenant du monde entier se sont affrontés ce dimanche autour des 7.500€ de cashprize mis en jeu ! Un Belge, véritable miraculé de cette édition, était sur la ligne de départ de cette finale : Dennis "Scrapie" Heinen. Le représentant de la structure Lazarus Esports est revenu de nulle part après avoir clôturé sa saison régulière à une décevante quatorzième place.

Heureusement, notre compatriote a su rebondir et montrer un meilleur niveau lors du tournoi qualificatif de la dernière chance disputé juste avant la finale. Course après course, le jeune homme a su retrouver son niveau d'antan et finalement accrocher l'ultime ticket menant à la grande finale de l'événement !



Déchaîné, "Scrapie" ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a traversé les différentes étapes de la finale jusqu'à atteindre le dernier carré de cette dernière ! À ce stade, seuls l'Australien Patrick "Mudda" Radisich, le Britannique Thomas "Pac" Cole et la légende canadienne Carl-Antoni "Carl Jr." Cloutier se dressaient encore face à notre compatriote.



Malheureusement, cette avant-dernière succession de courses a été fatale au pilote provenant des cantons de l'Est, ce dernier réussissant tout de même l'exploit de terminer sur la troisième marche du podium de cette Trackmania Grand League : Winter 2021 ! Ce résultat inattendu permet au joueur d'ajouter 1.000€ à sa cagnotte.



Le proverbe "Et à la fin, c'est toujours Carl Jr. qui gagne" n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment. Après avoir survolé la saison régulière, le Canadien s'est offert une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès ce week-end en devançant "Pac" dans l'ultime duel du championnat.