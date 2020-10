Plus d'un mois après sa dernière étape "canadienne", l'Hearthstone Masters Tour était de retour ce week-end pour sa sixième manche de la saison. Censée se dérouler, à l'origine, dans la capitale espagnole, elle a finalement eu lieu en ligne en raison des restrictions sanitaires mondiales liées à la pandémie de coronavirus.



© Blizzard

Comme d'habitude, près de cent tournois de qualification ont été organisés en amont de la compétition afin d'envoyer le vainqueur de chacun d'eux retrouver la centaine de participants préalablement invités par Blizzard à participer à cette étape madrilène.



Parmi les joueurs ayant réussi cet exploit, on notera la présence de quatre Belges : Adrien "Foxmen" (Exalty), Chris "SMOrc" Dirkx (ATK Mode), Cassie "BabyBear" Kalin et le vétéran Michaël "Maverick" Looze (Solary).



Fidèle au format habituel, le tournoi s'est joué en plusieurs étapes. Une première phase de ronde suisse en cinq rounds a permis de commencer le tri parmi les participants. Les rescapés, c'est-à-dire les joueurs ayant au moins trois victoires à la fin de ce premier jour, se retrouvaient le lendemain pour disputer quatre tours supplémentaires. Notez que trois défaites à votre compteur signifiaient votre élimination directe à ce stade de la compétition !



Le nom des huit finalistes étaient alors seulement connu à la fin de ces neuf manches. Ceux-ci avaient alors la chance de disputer les playoffs finaux, joués en BO5 dans un arbre à élimination directe.



Malheureusement, le bilan belge s'est révélé catastrophique au fil des rencontres. Aucun de nos compatriotes ne passera le cinquième round de cette ronde suisse et ne verra donc le deuxième jour de la compétition.

En effet, "BabyBear" (0-3 et éliminée au 3ème round), "Foxmen" (1-2 et abandon au 3ème round), Maverick (1-3 et éliminé au 4ème round) et "SMOrc" (2-3 et éliminé au 5ème round) vont complètement passer au travers de leur tournoi, aucun d'eux n'arrivant à contrer la stratégie et le jeu de leurs adversaires.

Terminant entre la 156ème et la 275ème place finale de cet Hearthstone Masters Tour Online de Madrid, les Belges, malgré leur nombre plus important qu'à l'habitude, n'auront malheureusement pas marqué de leur empreinte cette manche européenne.



Au terme des trois jours de compétition, c'est le Chinois Zheng "XC" Qianhao (Invictus Gaming) qui a fini par s'imposer en grande finale face au Japonais Yashina "Alutemu" Nozomi. On notera également la belle troisième place du Français Gabriel “Gaby” Jeanne (Unity E-Sporting).