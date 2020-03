Trois étudiants de l'Université Libre de Bruxelles se mobilisent en faveur du CHU Saint-Pierre en lançant deux tournois caritatifs sur FIFA20.

En ces temps difficiles, la communauté du sport électronique se mobilise un peu partout sur la planète afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. C'est aujourd'hui au tour de trois jeunes étudiants belges de mettre leur pierre à l'édifice en proposant deux tournois simultanés (sur Playstation 4 et Xbox) sur la simulation de football d'EA Sports.

© FIFA against Covid-19

Dans le même temps, certains de nos hôpitaux commencent à manquer de matériel et de fonds afin de lutter efficacement contre le virus. C'est le cas du CHU Saint-Pierre de Bruxelles qui a fait un appel aux dons afin de pouvoir investir dans de nouveaux équipements.

C'est suite à cette demande que les trois jeunes hommes ont décidé de lancer leur initiative, dont les bénéfices seront intégralement reversés à l’hôpital. C'est pourquoi un droit d'entrée de 6€ vous sera demandé afin de prendre part à l'un des deux tournois.

Joués du 1er au 3 avril, ils se dérouleront en deux étapes : d'abord une phase de poules dont les deux premiers se qualifieront pour le tableau final à élimination directe. Les trois premiers de chaque tournoi se partageront alors 90€ en chèques-cadeaux Amazon.



© EA Sports

Bien entendu, les lots et la victoire ne sont qu'anecdotiques par rapport au noble but recherché. Les organisateurs ont par ailleurs donné la possibilité, via leur site internet, de simplement faire un don au CHU sans prendre part à la compétition.



Les tournois rassemblent déjà une trentaine de joueurs pour le moment. Les inscriptions sont toujours ouvertes à cette adresse.