Ce n'est pas la première fois que les studios rendent disponibles des personnalisations aux couleurs des

Un joueur lambda peut déjà par exemple utiliser des skins de voiture aux couleurs de son équipe favorite.



Mais si un skin reste encore relativement discret, cette fois c'est unqui montrera aux partenaires et adversaires avec qui vous disputez une partie pour qui votre cœur balance.

Les goal explosions restent parmi les items les plus prisés du jeu, et les plus impressionnants.



Les équipes pour qui cette nouvelle personnalisation est disponible sont les suivantes :

Europe

Dignitas

Endpoint

Evil Geniuses

Karmine Corp

Misfits Gaming

SMPR Esports

Team BDS

Team Vitality

Amérique du nord

Complexity

Envy

FaZe Clan

G2 Esports

Ghost Gaming

NRG

Spacestation Gaming

Version1

Oceanie

Ground Zero Gaming

Renegades

Amérique du sud

FURIA

Evidemment, il faudra passer par la boutique pour se procurer un de ces goal explosions et dépenser 500 crédits via la rubrique esport.



A l'heure d'écrire ces lignes, ceux-ci n'étaient pas encore disponibles, mais cela ne saurait tarder.

Spring Major

Le Major qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet prochains verra s'affronter les équipes qualifiées suivantes :

La compétition aura lieu en présentiel, au Copper Box Arena à Londres. Tout d'abord sans public du 29 juin au 1er juillet, puis avec Public du 2 au 3 juillet.

L'horaire des premiers matchs pour le 29 juin est connu :

Moist Esports vs. Envy : 17h

vs. : 17h Karmine Corp vs. FURIA : 18h

vs. : 18h Endpoint vs. Version1 : 19h

vs. : 19h Falcons vs. Team Liquid : 20h

vs. : 20h Upper Quarterfinal #1: 20h

Upper Quarterfinal #2: 21h

Le tournoi pourra évidemment être suivi sur Twitch de l'organisation en anglais, mais aussi en Français sur le Twitch de Rocket Baguette.