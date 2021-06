Alors que des sports comme le football ou le tennis brassent depuis longtemps des sommes qui n'étonnent plus personne, le monde compétitif des jeux vidéos, lui, commence à atteindre les hautes sphères.

On vous en parlait récemment dans un de nos articles, le transfert du joueur Adam vers l'équipe Fnatic pour le jeu "League of Legend" était chiffré à plus de 500.000€.

Ce samedi, on apprenait que 11 joueurs PRO du jeu "Counter Strike Global Offensive" ( NDLR : CS:GO ) se partageaient le statut de millionnaire.



© D.R.

CS:GO est un jeu de type FPS (NDLR : First Person Shooter) qui se joue en équipe à 5 contre 5 en match officiel.

L'objectif est d'évoluer sur un terrain défini où une équipe de terroristes cherche à poser une bombe tandis que l'équipe adverse de contre-terroristes doit tout faire pour l'en empêcher.



© D.R.

Les joueurs de talent sont surtout recherchés pour leurs réflexes, leur précisions au tir et leurs capacités à travailler en équipe autour de stratégies maitrisées à la perfection.

Forcé de constater qu'aucun compatriote ne fait partie du prestigieux classement, certains belges atteignent malgré tout de jolis montants puisque Ex6TenZ sur CS:GO cumule près de 165.000$ de gains et Scream 250.000$.



© Ex6TenZ

Encore majoritairement masculin, le monde de l'eSport voit aussi apparaître des joueuses talentueuses. C'est ainsi que, sur CS:GO également, Llo ( NDLR : Qui illustre cet article ) et KllyVe, toutes deux belges, rassemblent à elles deux près de 21.000$.

Pour atteindre de telles sommes, les élus auront évidemment participé à de nombreuses compétitions mais au vu des montants obtenus, on ne peut que constater l'envergure que prend la scène eSport compétitive. On l'observe sur la plateforme Twitch, lieu où la plupart des matches importants sont retransmis en live, puisqu'en début de cette année, un joueur Professionnel espagnol du jeu Fortnite rassemblait pas moins de 2 468 668 spectateurs en direct.

On sait par exemple qu'avec ces audiences, Ninja, un des streamers de jeux vidéo les plus célèbre, dépasse parfois le million de dollars en revenus mensuels. Le magasine Forbes avait estimé ses gains à 17 millions de dollars en 2019.



© Ninja D.R.

Avec de telles audiences et un attrait grandissant pour l'eSport, on comprend que des sponsors s'impliquent un peu plus chaque jour. C'est d'ailleurs sans doute pour ces raisons que certains clubs de Football belge prestigieux comme les Club de Bruges, KRC Genk ou encore Anderlecht, Charleroi et le Standard se sont lancés dans l'aventure.