Ce n'est pas la première fois que la communauté de joueurs Counter Strike s'essaie à créer des environnements issus de séries télévisées, d'endroits touristiques ou autres sources, en recréant à l'identique des décors sur des cartes alternatives du jeu.



On se souvient de certaines maps inspirées de la série "Stargate", Star Wars ou encore de cartes en LEGO.



Map CS:GO "Lego" © D.R.

Map CS:GO "Stargate Altantis" © D.R.

Cette fois ci, c'est de la série à succès Netflixdont il s'agit, et on peut reconnaître que les inventeurs du mod se sont donnés beaucoup de mal pour rendre l'immersion complète !Jugez plutôt dans la vidéo du Tweet ci-dessous.Côté mode disponible : De deux à 64 joueurs peuvent participer aux missions suivantes : Red Light, Green Light, Cookie, Tug of War, Marbles et Glass Tile Game.

Squid Game dans CS:GO © D.R.

Bien entendu et comme dans tout bon jeu de survie, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant.Si vous êtes curieux de tenter l'aventure, la map est disponible au sein du Steam Workshop : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2658774556