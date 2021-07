Cette année, l'académie offrira la possibilité de sensibiliser les plus jeunes et moins jeunes à la pratique de nouveaux jeux vidéo grâce à une des plus larges programmations de Belgique dans le domaine de stages e-sport. On pourra y retrouver des jeux comme Rocket League ou encore Valorant, sans oublier les incontournables comme FIFA, Fortnite, Rainbow Six siège, Counter Strike : Global Offensive.

Activit-E permettra au candidat de se former ou d’améliorer ses compétences grâce à une formation autour du streaming et de la création de contenu

Benjamin De Smet, président de Activit-E nous écrit :

Lors de ses stages, Activit-E met un point d’honneur à la sensibilisation à la bonne pratique du jeu vidéo, à la santé et au sport. Jouer au haut niveau n’est possible que par la mise en place d’un programme structuré et sain. Diététique, heures de jeu, heures de repos, des notions qui sont aussi importantes pour les joueurs professionnels que pour… les parents. Un contrat Win-Win mit en place l’équipe Activit-E, sans oublier son objectif de mise en relation avec les différents métiers de l’e-sport et du gaming. Outre l’ambition de joueur, nous souhaitons faire connaître différentes professions vers lesquelles les participants pourraient éventuellement trouver une voie d’avenir.

Cette année, la structure accueillera les participants dans ses tout nouveaux locaux situés non loin du Ikea et de l’Imagix Mons, ceux-ci permettront de mettre les participants dans les meilleures conditions possibles durant leur semaine de stage.

Jouer aux jeux vidéo, oui... Mais pas n’importe comment! Activit-E met un point d’honneur à sa pratique dans un programme de progression et de découverte structuré: entraînement, stratégie, analyse, mais aussi préparation physique, respect de son corps et de son alimentation. Le tout dans une ambiance conviviale où l’esprit d’équipe et la collaboration seront mis en exergue. Un programme réalisé avec le soutien de la Wallonie !





Le programme de l’été

Du 12 juillet au 27 août, retrouvez Activit-E dans ses nouveaux locaux pour deux stages différents par semaines.

Contact et informations

www.activit-e.be