La première étape du Masters Tour 2020, le circuit professionnel officiel de la discipline, a eu lieu ce week-end à Arlington aux États-Unis. Plusieurs Belges avaient réussi à décrocher leur qualification pour le tournoi.

L'Hearthstone Masters Tour est de retour ! Après une édition 2019 plus qu'encourageante en termes d'affluence, Blizzard a logiquement décidé d'organiser une nouvelle saison cette année. Fort de son succès, l'éditeur a annoncé pas moins de six étapes pour sa nouvelle mouture : Arlington (USA), Bali (Indonésie), Jönköping (Suède), Asie-Pacifique (lieu à déterminer), Montréal (Canada) et Espagne (lieu à déterminer).

Le circuit 2020 du Masters Tour débutait donc ce week-end par sa manche américaine. Proposant un cashprize de 250.000$ dont 50.000$ pour le vainqueur, cette étape pouvait servir de rampe de lancement à l’un des Belges ayant gagné son ticket d’entrée lors des nombreuses qualifications préalables organisées par Blizzard.

En effet, quatre de nos compatriotes étaient au départ de la compétition : Matthias “Sjoesie” Lootens (Sector One), Michaël “Maverick” Looze (Team Vitality), Cassie “BabyBear” Kalin et Thomas “SaucisseSwan” Buisseret (Ice Up). Le Belge de chez Lunary, Arnaud “Oliech” Stassart, était lui qualifié d'office grâce à son top16 lors de l'étape 2019 de Séoul mais n'a su malheureusement se rendre sur place.

Nos meilleurs représentants sur le jeu, et ce depuis quelques années, avaient sur papier de réelles chances de succès. Habitués aux grands événements, nos compatriotes pouvaient créer la surprise et amener le noir-jaune-rouge sur le podium.



© Blizzard

Malheureusement, le rêve américain aura très vite tourné au cauchemar pour nos Belges !

Le tournoi commençait sous forme de rondes suisses jouées en BO5, d'où les joueurs ayant amassé trois victoires se qualifiaient pour le deuxième jour de compétition.



Cette première phase a été synonyme d'hécatombe pour nos compatriotes : BabyBear et Sjoesie étant éliminés d'entrée de jeu après trois défaites consécutives, SaucisseSwan les suivant de près mais ayant tout de même réussi à s'imposer une fois de plus que ses infortunés collègues. La seule petite éclaircie est venue du joueur de la Team Vitality qui a réussi à se qualifier, non sans mal, pour le deuxième jour.

Maverick finira malheureusement par être éliminé lors du septième round avec trois victoires pour quatre défaites, l'empêchant ainsi d'atteindre le top100 de la compétition. Ce dernier aura toutefois la possibilité de prendre sa revanche lors de la prochaine étape indonésienne pour laquelle il s'est déjà qualifié !



On notera la bonne forme de nos voisins français qui auront réussi l'exploit de placer quatre de leurs joueurs dans le top8, dont trois dans le top4. Une finale 100% tricolore a d'ailleurs vu Zakarya "xBlyzes" Hail (Helios Gaming) s'imposer 3 à 1 face à Romaric "AyRoK" Dubois (Konix Esport).