Le tournoi Valorant organisé par Epulze et Prodigy Agency, l'Epulze Valorant Prodigies, vient de clôturer, ce week-end, un mois de compétition par son ultime phase de play-offs. Quatre joueurs belges pouvaient encore espérer remporter la victoire finale à ce stade !



L'Epulze Valorant Prodigies a réuni, depuis plus d'un mois, seize des meilleures équipes européennes du moment sur le FPS de Riot Games. Ayant eu la particularité d'avoir débuté sur la beta du jeu, le tournoi s'est finalement terminé ce week-end par sa phase de play-offs.

Jouée exclusivement en ligne, la compétition était organisée par la plateforme de tournois Epulze en collaboration avec l'agence esportive Prodigy. Ce ne sont pas moins de 3.000$ qui étaient en jeu pour l'occasion, ce qui a évidemment renforcé la motivation des joueurs engagés.



Une fois encore, et au contraire de la scène américaine ou asiatique, c'est une majorité d'équipes sans structure, avec un effectif changeant de compétition en compétition voire de match en match, qui étaient au départ de cet Epulze Valorant Prodigies. Il semblerait que la scène Valorant européenne ait beaucoup de mal à se structurer, ce qui pourrait poser des problèmes de compétitivité dans le futur !

Quatre Belges, dont les équipes ont été invitées par les organisateurs, ont pris part à cet Epulze Valorant Prodigies : Kévin "Ex6TenZ" Droolans (StartedFromCS), Adil "ScreaM" Benrlitom (remplaçant pour fish123), David "davidp" Prins (Prodigy) et Sammy "iDex" Van De Weghe (Prodigy).



La compétition a tout d'abord réparti les seize équipes dans quatre poules d'où les deux meilleures se qualifiaient pour les play-offs. Jouée au meilleur des trois manches (BO3), cette étape a été fatale à des équipes de renom telles que Ninja in Pyjamas, HypHyphyp ou encore Absolute Legends.

StartedFromCS, Prodigy et fish123 vont, elles, se qualifier facilement en remportant chacune leur poule avec trois victoires pour aucune défaite.



Les play-offs ont débuté au stade des quarts de finale, l'occasion pour "ScreaM" de jouer son rôle de remplaçant et d'intégrer la compétition dans l'équipe "fish123". Pas pour longtemps puisque notre compatriote et ses équipiers vont se faire éliminer par le futur vainqueur du tournoi : PartyParrots. Une défaite 0 à 2 (7-13 sur Bind et 3-13 sur Split) qui va empêcher le joueur belge d'accrocher une nouvelle ligne à son palmarès Valorant.

Les choses se sont, heureusement, mieux déroulées pour nos trois autres compatriotes puisque StartedFromCS va venir à bout de Fordon Boars (13-10 sur Haven, 9-13 sur Bind et 13-11 sur Ascent) et Prodigy va se payer le scalp de Worst Players (4-13 sur Bind, 13-12 sur Haven et 13-6 sur Split).

Le hasard du tirage va ensuite opposer les équipes de nos trois joueurs belges en demi-finale. Une confrontation fatale pour "Ex6TenZ" et ses équipiers de StartedFromCS, les cinq joueurs perdant deux manches sur le fil (11-13 sur Ascent et 11-13 sur Split). Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette défaite a permis à "davidp" et "iDex" de filer en grande finale de la compétition, où ils y ont retrouvé PartyParrots.

Malgré le gain de la première manche 13 à 12 sur Ascent, Prodigy va malheureusement s'incliner en perdant les deux cartes suivantes : 10 à 13 sur Split et 12 à 13 sur Bind. Une défaite in-extremis qui offre tout de même la deuxième place à nos compatriotes ! Pas mal pour une équipe à nouveau remaniée et donc peu habituée à évoluer avec cette line-up.