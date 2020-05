Après une première édition regroupant huit équipes nationales couronnée de succès, la structure G2 Esports a remis ça du 26 au 27 mai en organisant son European Brawl II sur Valorant. Deux joueurs belges figuraient parmi les participants.

Dix nouvelles équipes se sont donc retrouvées au départ de ce G2 Esports European Brawl II afin de se disputer la victoire finale et les 12.500€ de cashprize. Neuf d'entre elles représentaient à nouveau un pays ou une zone géographique, la seule exception a été faite pour l'équipe de notre compatriote Adil "ScreaM" Benrlitom qui a pu concourir avec une équipe hétéroclite.



© G2 Esports

En effet, parmi les équipes représentant l'Allemagne, la Suède, la Pologne, l'Espagne, les Balkans, la Finlande, le Royaume-Uni, la Turquie et la France, la Team ScreaM dénotait par sa composition : deux Belges (Adil "ScreaM" Benrlitom et David "Davidp" Prins), un Français (Jérôme "JEROME" Coupez), un Britannique (Adam "ec1s" Eccles) et un Letton (Ardis "ardiis" Svarenieks).

Huit équipes se sont tout d'abord affrontées dans deux poules différentes afin d'envoyer les trois meilleures de chacune d'elles rejoindre la Team ScreaM et la Team Suède (toutes deux automatiquement qualifiées) en quart de finale. Cette première étape a déjà été fatale à la Team Espagne et à la Team Balkans.

© G2 Esports

En play-offs, la Team ScreaM a d'abord été confrontée à l'Allemagne. Une victoire nette et sans bavure 2 à 0 (13-9 sur Bind et 13-9 sur Haven) va qualifier nos deux compatriotes et leurs équipiers pour la demi-finale de la compétition.

C'est le Royaume-Uni qui s'est alors dressé devant eux. Malgré une petite frayeur lors de la deuxième manche, les cinq hommes n'auront pas tremblé sur la carte décisive en s'imposant finalement 2 à 1 (13-5 sur Bind, 5-13 sur Split et 13-10 sur Haven).

La grande finale a opposé la Team ScreaM à la surprenante Finlande. Mais une fois encore, les individualités ont joué un rôle primordial et c'est la Team ScreaM qui s'impose à nouveau dans un tournoi Valorant. Cette victoire 2 à 0 (13-4 sur Bind et 13-7 sur Split) offre un nouveau titre d'envergure à ScreaM (un de plus), Davidp et leurs équipiers !



© G2 Esports

L'heure est maintenant venue de faire une pause forcée pour tous ces compétiteurs puisque Valorant ne sera plus accessible à partir de ce soir et jusqu'à sa sortie officielle du 2 juin 2020 !